Vloggerul Nicușor Gioconda a ajuns recent pe proprietatea lui Nuțu Cămătaru din București, unde a realizat un tur al domeniului alături de Dani, unul dintre fiii acestuia. Imaginile surprind grajduri, cai de competiție, spații de agrement și zone în care, de-a lungul timpului, au fost ținute și animale exotice.

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Ghid în această vizită a fost Dani, unul dintre fiii lui Nuțu Cămătaru, care a prezentat mai multe zone ale domeniului, inclusiv grajdurile în care sunt ținuți caii. Proprietatea, situată în cartierul Ferentari din sectorul 5 al Capitalei, este cunoscută de mulți ani pentru dimensiunile sale și pentru pasiunea proprietarului pentru animale.

Un domeniu întins pe aproximativ cinci hectare

Potrivit informațiilor prezentate în material, domeniul ocupă aproximativ cinci hectare și este delimitat de mai multe străzi din zonă. Proprietatea este împărțită în două mari zone: una rezidențială și una dedicată activităților ecvestre.

În trecut, aici au fost ținute și animale sălbatice. Ulterior, acestea au fost confiscate de autorități, după ce s-a constatat că nu beneficiau de condițiile necesare.

Un aspect remarcat de cei care au prezentat domeniul este dimensiunea acestuia. Potrivit informațiilor vehiculate de-a lungul timpului, suprafața proprietății se apropie de cea a Grădinii Zoologice din București.

Cai de competiție și pensiune pentru animale

Pasiunea lui Nuțu Cămătaru pentru animale nu s-a oprit după dispariția animalelor exotice de pe proprietate. În prezent, una dintre principalele atracții ale domeniului este reprezentată de caii de competiție.

Potrivit prezentării făcute în cadrul turului, armăsarii de pe proprietate sunt înregistrați oficial și participă la competiții ecvestre. Tot aici funcționează și o pensiune pentru animale, iar grajdurile sunt amenajate pentru îngrijirea și antrenarea cailor.

Manej, vile și lac artificial

Lângă zona destinată cailor a fost construit un manej de dimensiuni mari, folosit pentru antrenamente și activități de echitație.

În apropiere se află mai multe vile în care locuiesc membri ai familiei. Între clădiri a fost amenajată o zonă de relaxare care include o fântână arteziană, o piscină și un lac artificial. Restul proprietății este ocupat de spații verzi și zone împădurite, unde pot fi văzuți ponei și alte animale domestice.

Animalele exotice au făcut celebru domeniul

De-a lungul anilor, proprietatea lui Nuțu Cămătaru a devenit cunoscută mai ales datorită animalelor exotice crescute aici. Printre cele mai mediatizate apariții s-au numărat lei, cămile și canguri.

Unul dintre cele mai comentate episoade a avut loc atunci când un cangur alb a fost observat pe străzile Capitalei. Pentru mulți bucureșteni a fost o surpriză, însă pentru locuitorii din sectorul 5 prezența unor astfel de animale pe domeniul lui Nuțu Cămătaru nu era o noutate.

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