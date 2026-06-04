În acest spirit de relaxare, Primăria Movileni, Olt, de exemplu, a cheltuit în jur de 45.000 de euro pentru a organiza și anul acesta „superconcert” de 1 Iunie, Ziua Copilului și ziua comunei.

Afișul concertului din 2025

3,78 de milioane de euro din fondul de rezervă al CJ: „situații de extremă dificultate”

În noiembrie, Consiliul Județean Olt decidea, pentru a doua oară în 2025, să scoată bani din fondul de rezervă al județului și să-i împartă primăriilor aflate în dificultate financiară.

„Pentru asigurarea unor cheltuieli urgente, curente și de capital”, ca „ajutoare în situații de extremă dificultate”, cum precizează textul hotărârii de CJ, Primăria Movileni a primit 200.000 de lei (în jur de 40.000 de euro) din totalul de 18,9 milioane de lei distribuiți (în jur de 3,78 de milioane de euro) către 104 UAT-uri din Olt.

După jumătate de an, în mai 2026, autoritățile locale din Movileni au decis să dea bani pentru petrecerile de ziua comunei, 1 Iunie (HCL nr. 17 din 21.05.2026). Astfel, potrivit portalului electronic al achizițiilor publice, sicap.ai, au fost plătiți 1.575 de euro către firma Sanconcert SRL, din Târgu Jiu, pentru „spectacol de muzică populară Valentin Sanfira”.

„Spectacolul de muzică populară Olguța Berbec și Remus Novac”, furnizat de Novmusic Production SRL, a costat 1.500 de euro. Spectacolul muzical Doinița Dolănescu și Ionuț Dolănescu, furnizat de SC Doinița & Ionuț Dolănescu SRL, a costat 2.000 de euro.

Cea mai mare parte din bugetul pentru ziua comunei a mers către firma Bambbu Concert Music SRL: 33.000 de euro pentru: „servicii organizare evenimente: închiriere scenă 9×6 metri, închiriere sistem sonorizare 50.000 W, închiriere două bucăți ecran led 3/2 metri, servicii foto/video, închiriere lumini scenă 25.000 W, servicii impresariat artistic (Vali Vijelie, Georgiana Lobonț, prezentator, orchestră), servicii materiale publicitare, foc de artificii, transport specializat, logistică asigurare eveniment”.

Spectacolul de lasere de „maximum 10 minute” a fost achiziționat de la Laser Show din București și a costat 2.600 de euro. „Se vor crea imagini în trei dimensiuni proiectate către audientă, cascade de raze și unde de lumină în mișcare, efecte vizuale care se mișcă mai repede decât orice altă formă de lumină. Spectacolul va include o tragere de confetti de 30 secunde și efectul de baloane cu fum pe parcursul evenimentului”, se arată în descrierea achiziției.

De la Mușat Marian PFA, din Roșiori de Vede, Primăria Movileni a cumpărat „servicii de parc distracții”, contra sumei de 5.000 de euro.

În total, comuna din Olt a cheltuit pentru „superconcert” 45.675 de euro, mai mult decât suma primită, ca ajutor la „extremă dificultate”, de la bugetul județului.

Afișul concertului din 2026

Șeful CJ Olt a făcut turneu pe scenele din județ

Pe scena petrecerii din Movileni a urcat, alături de primarul Ion Sorin Toma, însuși președintele CJ Olt, Marius Oprescu. Oaspeți la eveniment au fost și alți parlamentari, primari și lideri din organizația județeană a PSD.

„A doua zi de Rusalii, dar și Ziua Internațională a Copilului, ne-a purtat, cum era firesc, în inima comunităților care știu să-și păstreze tradițiile, să investească în viitor și să-și prețuiască identitatea”, se arată într-o postare de pe contul de Facebook al PSD Olt. „Prezența în mijlocul oamenilor nu e o datorie, ci o mare bucurie”.

În afară de Movileni, Marius Oprescu a fost pe 1 Iunie și la spectacole organizate de comunele Optași-Măgura și Valea Mare, de asemenea, ajutate, la finalul lui 2025, cu câte 100.000 de lei (în jur de 20.000 de euro), din fondul de rezervă al județului.

Marius Oprescu, președintele CJ Olt și primarul Ion Sorin Toma, pe scena petrecerii din Movileni. Foto: Facebook / PSD Olt

Soții Diță – organizatori de petreceri pe bani publici în Olt

„Să trăiești în tristețe nu merge”. Și anul trecut, comunele din Olt au cheltuit pentru concerte și focuri de artificii, înainte de a fi ajutate din fondul de rezervă al județului. Iar unul dintre marii câștigători, financiar vorbind, ai acestor „pauze populare” pe bani publici a fost Costinel Leontin Diță, patronul Bambbu Concert Music SRL și finul lui Marius Oprescu, potrivit presei locale.

Pe lângă compania sus-menționată, „Bambbu Costi”, cum se autointitulează, deține, împreună cu soția lui, Ionela, sau separat alte șase firme, toate cu Bambbu în denumire, toate, având ca obiect de activitate organizarea de spectacole.

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Astfel, Costinel Leontin Diță este asociat unic și administrator la Bambbu Concert SRL, din Olt, Bambbu Concert Studio SRL, din Dolj, Bambbu Production SRL, din Olt, Bambu Concert Power SRL, din Dolj, Bambu Concert Festival SRL, din Dolj.

Finul șefului CJ Olt este administrator la Bambu Concert Team SRL, din Olt, și Bambu Concert Music SRL, din Dolj, societăți la care Ionela Diță apare ca asociat unic, conform termene.ro. De asemenea, aceasta este asociat unic și administrator la Bambbu Concert Events SRL.

Toate firmele soților Diță au contracte pe bani publici cu primării de comune și orașe din Olt, în principal. Primăria Slatina le-a încredințat organizarea serilor de fotbal în oraș, prilejuite de prezența „tricolorilor” la Euro 2024. Însumate, câștigurile SRL-urilor familiei Diță sunt de ordinul sutelor de mii de euro.

Costinel Leontin Diță. Foto: pagina lui de Facebook

De la Floare de Castan la Gala Consiliului Județean – dacă nu curge, pică

În luna mai, de exemplu, SC Bambbu Concert Events a organizat Festivalul Floare de Castan (14.000 de euro de la Primăria Piatra Olt, ajutată cu 500.000 de lei de la județ, în noiembrie), un concert de 5.000 de euro în comuna Dănicei, Vâlcea, și un spectacol de 16.000 de euro în comuna Șopârlița, Olt (de asemenea, ajutată cu bani din fondul de rezervă al județului, în cuantum de 20.000 de euro). Pentru două concerte în comunele Cungrea și Voineasa, Olt, tot în luna mai, firma a încasat câte 2.000 de euro, prin achiziție directă.

Sumele din contracte depășesc rar 50.000 de euro, dar comenzile vin constant și în număr mare. În februarie 2026, SC Bambbu Concert SRL a organizat, la prețul de 6.000 de euro, Gala Consiliului Județean Olt, potrivit sicap.ai.

Orașul Balș (ajutat cu 10.000 de euro de la CJ în noiembrie) a dat, în august anul trecut, 20.000 de euro către această companie, pentru spectacole de Sfânta Maria mică. Iar orașul Scornicești (ajutat tot cu 10.000 de euro de CJ) a cheltuit 36.000 de euro pentru Sărbătoarea pâinii, organizată pe 22 august 2025, de firma lui Costinel Leontin Diță.

Hotărârea de CJ prin care sunt scoși din fondul de rezervă cei 3,78 de milioane de euro nu detaliază care erau nevoile fiecărei UAT din listă. Dar, judecând după comenzile primite de soții Diță, minusurile din bugetul local au apărut în urma unor urgențe numite Vali Vijelie, Marioara Ionescu Căpitănescu, Steliana Sima, Constantin Enceanu, Georgiana Lobonț.

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Condamnat alături de Liviu Dragnea în dosarul fraudei la referendum

Înainte de a se lansa în industria spectacolelor, Costinel Leontin Diță a fost consilier local PSD în Piatra Olt. Așa a apărut ca inculpat, alături de fostul lider al partidului Liviu Dragnea și de alte peste 70 de persoane, în dosarul fraudei la referendumul pentru suspendarea președintelui, din iulie 2012.

Pe 22 aprilie 2016, prin Decizia nr. 114 a Înaltei Curți, Diță a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, pe un termen de încercare de cinci ani, pentru infracțiuni electorale.

„Fapta inculpatului”, rezumată în hotărârea instanței: „în ziua de 29 iulie 2012, le-a cerut soţilor Preduţ Marius Marinel şi Preduţ Simona Cristina să înscrie pe lista suplimentară – urnă mobilă şi alte persoane, despre care se ştia că sunt plecate la muncă, în străinătate sau pe care, din alte motive, nu le vor găsi la domiciliu, să contrafacă apoi semnăturile acestora, iar buletinele de vot astfel falsificate să le introducă în urna mobilă”.

„Aspectele conținute de declarațiile martorilor audiaţi, atât în faza de urmărire penală, cât şi de către instanţa de fond, se coroborează cu concluziile constatărilor tehnico-științifice întocmite în cauză, care au confirmat faptul că semnăturile executate pe lista electorală suplimentară-urna mobilă nu aparţin persoanelor înscrise în respectiva listă. Se constată că în declaraţiile date în faţa instanţei de fond (filele 66-67, vol.III dosar fond), apelantul inculpat Diţă Costinel Leontin nu a recunoscut fapta. Deşi legal citat în faţa instanţei de apel, acesta nu s-a prezentat la niciunul din termenele de judecată”, menționează textul publicat pe site-ul Înaltei Curți.

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Primăria i-a dat terenul, Ministerul Mediului l-a scutit de aviz de mediu

Din consilier local în Piatra Olt, Diță a fost numit administrator al SC Olt Drum SA, compania de drumuri din subordinea CJ Olt. Conform termene.ro, finul lui Marius Oprescu a ocupat acest post între mai 2015 și octombrie 2016. Soția lui, Ionela Diță, i-a urmat în funcție, în perioada septembrie 2016 – decembrie 2019. Apoi familia și-a făcut firmele de organizări spectacole, cu cifre de afaceri de sute de mii de euro.

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Colaboratori apropiați ai manelistului Vali Vijelie, soții Diță și-au propus să se extindă în afacerile cu divertisment. Vor să amenajeze, pe un teren din Piatra Olt, un salon de evenimente și servicii conexe, potrivit unui proiect de PUZ înaintat Consiliului Județean. Proiectul, având ca beneficiar compania SC Bambbu Concert SRL, implică trecerea a 5.000 de mp, situați parțial în extravilan, complet în intravilan.

Schița PUZ a terenului unde se va construi salonul de evenimente Bambbu. Sursa foto: CJ Olt

Aprobarea noului plan urbanistic zonal presupune sacrificarea a aproximativ 4.000 mp de pășune și 1.000 mp spații verzi plantate, care să fie înlocuite cu spații de comerț, servicii, pavilion evenimente.

Schița PUZ a terenului unde se va construi salonul de evenimente Bambbu. Sursa foto: CJ Olt

Direcția Județeană de Mediu Olt, din subordinea Ministerului Mediului, a decis, pe 19 mai, că proiectul Bambbu Concert SRL „nu necesită evaluare de mediu și nici evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu”.

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Înaintea acestei decizii a DJ de Mediu Olt, pe contul de Facebook „Antimafia de Olt”, preluat de filiala AUR Piatra Olt, au fost publicate imagini cu arbori seculari tăiați de pe terenul respectiv, precum și documentele prin care Consiliul Local a concesionat pe 49 de ani cei 5.000 mp din domeniul său privat către firma lui Diță, „în vederea realizării unui salon de evenimente”. Nunți, botezuri, aniversări și alte petreceri. Pentru că „să trăiești în tristețe nu merge”.

Defrișări pe terenul unde se va construi Bambbu Concert SRL

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