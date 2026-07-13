Tranzacții în creștere la nivel național. Aproximativ 51.800 de imobile au fost vândute în iunie, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cele mai multe case, terenuri și apartamente s-au tranzacționat în București și în județele Ilfov și Timiș.

Programul “Lift pentru viață” a fost aprobat de Parlament. Ce înseamnă asta pentru tine? În blocurile vechi, cu peste 3 etaje, vor fi montate în curând lifturi. Programul începe cu o etapă pilot de 100 de lifturi, iar în final aproape 4 milioane de români ar putea să beneficieze de această facilitate.

Cel mai scump apartament din România se vinde pe Imobiliare.ro cu aproape 6 milioane de euro. Este vorba despre un penthouse din nordul Capitalei. Locuința cu 8 camere se află la etajul 19 într-un ansamblu rezidențial din zona Barbu Văcărescu.

Tinerii sub 35 de ani ar putea să achite 5% avans în programul Noua Casă chiar și atunci când valoarea finanțării depășește 70.000 euro. Propunerea vine dintr-un nou proiect legislativ înregistrat recent la Senat. Pentru a intra în vigoare acesta trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președinte, iar prevederile sale publicate în Monitorul Oficial.

Avans încet, dar sigur, pe piața imobiliară din Sibiu. Pragul de 2.000 euro/mp a fost depășit, iar prețurile continuă să crească. Ultimul an a adus o majorare de 9% în cazul apartamentelor. Cea mai ieftină locuință disponibilă acum cumpărătorilor costă 20.500 euro și are doar 12 mp.