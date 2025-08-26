Dar chiar și atunci când ajungi în cele mai dificile situații nu este totul pierdut, a explicat Mirela Vasile, broker de credite în cadrul rețelei Imobiliare.ro Finance, în cel mai nou episod al emisiunii „Întreabă Expertul”.

„Cele mai multe bănci au atașat creditului și o asigurare de viață. Aceasta asigură solicitantul principal al creditului în caz de deces, dar și de invaliditate totală sau temporară de muncă sau în caz de șomaj. În situația în care una dintre clauzele asigurării intervine, atunci firma de asigurare preia datoria pe care o are clientul la bancă și o achită în locul lui. În cazul decesului se achită 100% datoria, iar în cazul șomajului există o perioadă de 6-9 luni în care firma de asigurări preia rata lunară a clientului și o achită în locul lui”, a spus brokerul în cadrul emisiunii realizate de Imobiliare.ro.

Mai mult, unele bănci oferă o perioadă de grație – un răgaz menit să te ajute în situații precum pierderea locului de muncă sau o boală care te pune în incapacitate temporară – constând, spre exemplu, într-un concediu medical de trei luni. În acest interval, poți solicita ca rata să fie amânată și să fie adăugată la sfârșitul creditului, cu condiția să fii la zi cu plățile și să depui o cerere în scris către bancă.

Recomandări
Recomandări
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Există și alte căi de salvare atunci când creditul devine o povară prea grea. De exemplu, poți apela la refinanțare – e soluția care îți poate ușura povara de pe umeri. Află mai multe din video-ul de mai jos.

Ai voie să dai aproape jumătate din salariu pe credit, dar e bine? Ce recomandă specialiștii

Dacă ești în căutarea unei locuințe și plănuiești să iei un credit ipotecar, e important să știi cât din venitul tău poți direcționa, legal și sigur, către rate.

În prezent, Banca Națională a României stabilește clar: dacă este primul tău credit pentru o locuință, te poți îndatora până la 45% din venit. Pentru a doua locuință, limita scade la 40%.

Totuși, doar pentru că banca îți permite un anumit procent, nu înseamnă că e o idee bună să mergi până la capătul limitei.

„Le recomand clienților ca gradul maxim de îndatorare să fie undeva la 30%-35%”, a explicat Mirela Vasile, invitata emisiunii „Întreabă Expertul”.

Cu alte cuvinte, dacă vrei să eviți situațiile tensionate și să nu te trezești că ratele îți sufocă bugetul, păstrează o marjă de siguranță.

Vrei să știi ce fel de venituri acceptă băncile când vrei să iei un credit în lei? Detaliile sunt în video-ul de mai jos.

Politic

Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Politică 25 aug.
Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Exclusiv
Politică 25 aug.
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
