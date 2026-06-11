Concept Store: „Test drive” pentru viitoarea ta casă

Achiziția unui apartament reprezintă, pentru majoritatea oamenilor, cea mai mare investiție financiară și emoțională din viață. Pentru a elimina incertitudinile randărilor 3D, dezvoltatorul a implementat un concept inovator în România.

Prin Concept Store VivaCity, clienții pot testa apartamentele construite la scară reală (1 la 1).

„Am adunat toată această experiență și am pus-o în ceea ce numim noi Concept Store Viva City. Acolo este un loc unde apartamentele noastre predominante din proiect sunt construite la scară 1 la 1 și clienții noștri pot beneficia de o după-amiază în interiorul apartamentului pe care și-l doresc. Cu siguranță pot face un tur să verifice toate tipologiile, să le vadă și să decidă ei care dintre cele pe care le avem li se potrivește”, explică Alexandra Călin, director comercial VivaCity.

Părinții își pot proiecta mult mai ușor viitorul în aceste spații, mai ales că dezvoltatorul s-a gândit și la logistica unei vizite prelungite: „Ne-am asigurat că toate intervalele de vârstă sunt prinse cu activități în locul nostru de joacă, deci părinții se pot familiariza cu apartamentul și lua decizia după ce au testat, nu doar off plan”, adaugă reprezentanta companiei.

Cât costă apartamentele în noul proiect din Pipera și ce facilități oferă

Noul complex rezidențial VivaCity Residence Pipera este amplasat strategic în nordul Capitalei, în spatele sensului giratoriu de la OMV Pipera. Proiectul cuprinde 134 de apartamente gândite după standarde moderne de locuire:

Prețuri de pornire: De la 102.000 de euro + TVA (în faza actuală de pre-sale, cu discounturi suplimentare pentru campania de lansare).

De la (în faza actuală de pre-sale, cu discounturi suplimentare pentru campania de lansare). Orientare optimă: Majoritatea unităților sunt dispuse pe Sud-Vest, asigurând lumină naturală pe tot parcursul zilei și o eficiență termică sporită.

Majoritatea unităților sunt dispuse pe Sud-Vest, asigurând lumină naturală pe tot parcursul zilei și o eficiență termică sporită. Concept 100% Car-Free: Tot traficul auto este direcționat exclusiv în subteran. Suprateran, rezidenții vor beneficia de peste 10.000 de metri pătrați de spații verzi și zone de recreere complet sigure pentru copii.

Acest model de dezvoltare fără mașini la suprafață a fost deja testat cu succes de companie în Cluj-Napoca, în cadrul proiectului VivaCity Residence Gheorgheni (peste 900 de apartamente), dovedindu-și utilitatea majoră în perioada pandemiei, când presiunea de a sta doar în interior a fost uriașă.

Noul profil al cumpărătorului român: Mai educat și extrem de documentat

Deși există adesea percepția publică potrivit căreia prețurile din imobiliare sunt prea mari, realitatea din teren arată că publicul din zonele premium, precum Pipera, este extrem de bine informat, iar prețul nu mai reprezintă un șoc cultural.

„Întâlnim deseori un profil de cumpărător educat, de multe ori e mai educat decât agentul de vânzări pentru că cunoaște piața foarte bine, a fost deja în toate proiectele în desfășurare, atunci prețul nu este un impediment sau nu este un șoc, el cunoaște deja range-ul în care trebuie să te încadrezi”, subliniază Alexandra Călin.

Potrivit directorului comercial al VivaCity, dinamica interacțiunii s-a schimbat radical față de anii precedenți: „Profilul s-a schimbat, nu doar din prisma utilității pe care o va da locuinței, ci și din faptul că este mult mai documentat, petrece mai mult timp în a se pregăti în decizia de achiziție și în decizia de cumpărare.” Această evoluție permite o transparență totală în negocieri, clienții venind la discuții deja familiarizați cu fluxurile juridice și financiare.

Proiectul își deschide oficial porțile pentru experiența completă 360 Live începând cu data de 2 iunie, moment în care publicul este invitat să testeze pe viu standardele noului complex din Pipera.

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