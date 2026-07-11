Conflictul dintre Mihai Bendeac și Dan Negru revine în prim-plan. Invitat în podcastul „Ne Pasă”, actorul a făcut o declarație ironică la adresa prezentatorului TV, readucând în atenție disputa izbucnită anul trecut, în contextul controverselor generate de spectacolul Proorocul Ilie.

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Mihai Bendeac reaprinde conflictul cu Dan Negru

Mihai Bendeac și Dan Negru se află din nou în centrul atenției, după ce actorul a făcut o nouă referire la prezentatorul TV în cadrul podcastului „Ne Pasă”, moderat de Șerban Copoț.

Deși nu a intrat în detalii despre relația dintre ei, răspunsul lui Bendeac a fost interpretat ca o nouă ironie la adresa lui Dan Negru și a readus în discuție conflictul dintre cei doi.

Replica lui Mihai Bendeac: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”

În timpul podcastului, Mihai Bendeac a fost provocat să vorbească despre Dan Negru. Actorul a evitat un comentariu amplu, însă răspunsul său a atras imediat atenția.

Întrebat dacă afirmația sa ar putea fi interpretată ca o coborâre sau, dimpotrivă, ca o urcare, Bendeac a răspuns:

„Nu vreau să comentez! Eu nu am ascuțit nicio sabie, căci nu am nevoie de sabie ca să-l înving.”

Declarația a fost intens comentată în mediul online, unde numeroși utilizatori au făcut legătura cu disputa publică dintre actor și prezentatorul TV.

Cum a început conflictul dintre Mihai Bendeac și Dan Negru

Relația tensionată dintre cei doi a devenit publică în 2025, după scandalul provocat de spectacolul „Proorocul Ilie”, montat la Teatrul Național București, în care Mihai Bendeac interpreta unul dintre rolurile principale.

Dan Negru a criticat atunci producția, apreciind că imaginile apărute în spațiul public sunt ofensatoare la adresa religiei, deși a precizat că nu a urmărit spectacolul în întregime.

„Statul nu ar trebui să-i învrăjbească pe oameni! Dar o face! N-am văzut piesa de teatru de la TNB, cea în care religia este batjocorită; de asta NU postez NICIO părere despre piesa de teatru! Am văzut însă scandalul de după! Am văzut imagini cu actori dansând lasciv, pe cruce. Treaba lor… Treaba statului însă e să nu finanțeze vrajba!”, a comentat atunci Dan Negru.

Ulterior, prezentatorul și-a continuat criticile la adresa modului în care a fost finanțat spectacolul.

„Cei care au aprobat finanțarea spectacolului știau că piesa va dezbina, că va provoca zâzanie. Și, totuși, au alocat banii. Nu cred că a fost intenționat. Sunt doar proști!”, a spus atunci Dan Negru.

Cum a răspuns Mihai Bendeac

Actorul a reacționat la scurt timp, apărând libertatea de expresie și creația artistică. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Mihai Bendeac i-a transmis un mesaj prezentatorului.

„Domnu Dănuț, de ceva vreme, cu «nevinovatele» lui pilde «cultural-educationalo-istorice», își devoalează noua lui veche pasiune: Mama Rusie. Însă un om cultivat precum dumnealui ar trebui să cunoască măcar vag istoria artelor. Astfel ar înțelege că libertatea este esența tuturor valorilor.”

Actorul a explicat și semnificația uneia dintre scenele care au generat cele mai multe reacții.

„Actrița care se freacă de cruce îi interpretează pe cei ca… nu dau nume. Nu este un atac la ortodoxie. Nu este un atac la credință. Este un atac la cei care se folosesc de asta, care înțeleg prin asta să semene ură, lipsă de înțelegere, distrugere.”

Deși a trecut mai bine de un an de la izbucnirea scandalului, declarațiile făcute acum de Mihai Bendeac arată că tensiunile dintre el și Dan Negru nu s-au stins.