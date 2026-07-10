Nicușor Dan și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, au participat la recepția oficială organizată de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și de prima-doamnă Emine Erdoğan, la Summitul NATO de la Ankara. Un gest făcut de șeful statului român chiar înainte de fotografia oficială a atras atenția.

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Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan

Președintele României, Nicușor Dan, și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, au participat la evenimentele organizate în cadrul Summitului NATO de la Ankara, unde au fost întâmpinați de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și de prima-doamnă Emine Erdoğan.

Cei doi au sosit la eveniment cu un Mercedes negru și au pășit pe covorul albastru, pe fundalul muzicii de fanfară, îndreptându-se către gazdele reuniunii.

Momentul surprins înainte de fotografia oficială

Înainte de fotografia oficială, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru i-au salutat pe Recep Tayyip Erdoğan și pe Emine Erdoğan, după care s-au poziționat pentru imaginea de protocol. În acel moment, președintele României a luat-o de mână pe Mirabela Grădinaru, care purta o rochie albastră. La scurt timp însă, și-a retras gestul și i-a dat drumul la mână, înainte ca fotografia oficială să fie realizată.

Momentul s-a petrecut în doar câteva secunde și a fost surprins de camerele de filmat prezente la eveniment.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat la recepția oficială

Recepția și dineul oficial au fost oferite de președintele Turciei și de prima-doamnă Emine Erdoğan pentru șefii de stat și de guvern participanți la Summitul NATO, precum și pentru partenerii acestora.

„Am participat aseară la dineul oficial al șefilor de stat și de guvern, oferit de Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, și de doamna Emine Erdoğan, în ajunul Summitului NATO.

A fost un prilej de dialog și de consolidare a relațiilor dintre aliați, într-un context internațional deosebit de important pentru securitatea și cooperarea euroatlantică”, a transmis Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Mirabela Grădinaru a participat și la programul dedicat primelor-doamne

În cadrul evenimentului, Mirabela Grădinaru a optat pentru o apariție discretă, purtând un costum bej, completat de pantofi în aceeași nuanță, o geantă elegantă și bijuterii cu perle. Coafura și machiajul au urmat aceeași linie sobră și au completat ținuta aleasă pentru evenimentul diplomatic.

Pe parcursul vizitei în Turcia, Mirabela Grădinaru a luat parte și la evenimentele organizate de Emine Erdoğan pentru partenerele șefilor de stat și de guvern prezenți la summit.

Aceasta a participat la masa rotundă cu tema „Copii, Tehnologie și Securitate: Cum protejăm generația viitoare”, alături de Brigitte Macron, Olena Zelenska și alte prime-doamne.

Ulterior, participantele au luat masa împreună și au vizitat o expoziție dedicată patrimoniului cultural turcesc, iar la final au realizat fotografia oficială de grup.

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