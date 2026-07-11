Au trecut de 40, 50 sau chiar 55 de ani, însă continuă să atragă atenția cu aparițiile lor din vacanțe. Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Diana Munteanu, Carmen Brumă și Cristina Spătar au publicat în ultima perioadă fotografii în costum de baie, iar imaginile au fost apreciate de mii de urmăritori.

Vedetele din România care demonstrează că vârsta este doar un număr

Tot mai multe vedete din România aleg să împărtășească imagini din vacanțe, iar fotografiile în costum de baie atrag rapid atenția fanilor. De la prezentatoare TV și artiste până la specialiste în nutriție și fitness, toate au în comun un stil de viață activ și o preocupare constantă pentru sănătate.

Iată cum arată câteva dintre cele mai cunoscute vedete din România care au trecut de 40 de ani.

Vedete în costum de baie la 40+Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 28

Andreea Esca, imagini în costum de baie

Deși apare la televizor doar o oră pe zi, la Știrile PRO TV de la ora 19:00, Andreea Esca are un program încărcat. Între proiecte editoriale, evenimente, podcasturi și alte activități, prezentatoarea își găsește timp și pentru vacanțe.

Recent, vedeta, care va împlini 54 de ani în luna august, a publicat o nouă serie de fotografii realizate în timpul concediului petrecut în Capri. În imagini, Andreea Esca apare într-un costum de baie, relaxându-se pe o barcă în largul insulei italiene.

Deși s-a întors deja la birou, spune că gândul îi este încă la locul în care revine în fiecare an.

„În caz că vă întrebați, aș vrea, dar nu mai sunt pe mare, ci cu nasul în hârtii și cu ochii pe laptop, la birou. Dar amintirile de săptămâna trecută încă îmi dau o energie pozitivă, așa că trimit imaginile mai departe către voi. Capri, locul de pe pământ de suflet pentru mine, o insulă parcă ruptă din rai unde am ajuns prima dată acum 18 ani. Merg pe acest tărâm în fiecare an – am văzut atâtea în lume, dar nicăieri nu mă întorc așa, simțindu-mă ca acasă! Și încă mă surprinde, am descoperit și acum locuri-nestemate, nevăzute încă!

Natura extraordinară, clima, mâncarea bună, eleganța, serile de dans și muzica veche, pe sufletul meu, arhitectura, arta, cultura exprimată în atâtea moduri, respectul pentru tradiție și valori, oamenii frumoși și optimiști, timpul pentru mine însămi, pentru cărți, mișcare și pentru somnul sănătos – pe care acasă nu reușesc să-l găsesc, recunosc – toate îmbrățișate fac vacanța perfectă.

Bine, recunosc: eu îmbin vacanța cu munca uneori, de pildă de data aceasta am avut șansa de a lucra pentru parteneri de aici un proiect vizual minunat și veți vedea în curând fotografii și imagini de neuitat.

Dar gata cu visarea – la treabă! Sunt la birou și încep filmările în studioul @creativehubvoiceandvisibility în curând, înapoi la realitate în hubul meu creativ, așadar. Mâine promit să revin aici și cu imagini de pe mare în mișcare, însoțite de sunetul autentic al naturii. O zi frumoasă și cu spor!”, a transmis Andreea Esca pe rețelele sociale.

Mihaela Rădulescu impresionează la 56 de ani

Mihaela Rădulescu continuă să fie una dintre cele mai admirate vedete din România, deși s-a mutat în urmă cu ani buni la Monaco. La 56 de ani, prezentatoarea afișează o siluetă tonifiată în fotografiile publicate din vacanțe.

Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre importanța sportului și a unei alimentații echilibrate, obiceiuri pe care le păstrează de mulți ani.

Diana Munteanu, siluetă de invidiat la 47 de ani

Diana Munteanu se numără și ea printre vedetele care impresionează în costum de baie. La 47 de ani, prezentatoarea spune că nu urmează diete drastice, însă acordă o atenție deosebită alimentației și face sport în mod constant.

„Viaţa echilibrată şi sănătoasă pe care o duc, dar şi plus împlinirile sufleteşti sunt factorii care m-au păstrat în forma în care sunt acum. Cred că trebuie să existe un echilibru în toate. În ceea ce mă priveşte nu prea mai consum carne, dar mănânc foarte mult peşte, foarte multe salate, fructe şi legume în toate formele lor.

Oricând poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodată salata. Am renunțat la carnea de pui. Pur şi simplu nu o mai pot mânca. Şi am renunţat aproape de tot şi la cea de vită, am impresia că organismul meu nu o mai suportă”, a declarat Diana Munteanu.

Carmen Brumă își păstrează forma prin sport

La 48 de ani, Carmen Brumă continuă să promoveze un stil de viață sănătos. Nutriționista și antrenoarea de fitness publică frecvent imagini din vacanțe, iar fotografiile în costum de baie sunt apreciate de urmăritori. Cele mai recente au fost realizate în Tenerife, unde vedeta și-a petrecut concediul.

Cristina Spătar și-a sărbătorit ziua de naștere în Capri

Cristina Spătar a ales Capri pentru a-și sărbători împlinirea vârstei de 54 de ani. Artista a publicat imagini realizate la marginea piscinei, purtând un costum de baie din două piese, iar fotografiile au fost apreciate de fanii care au remarcat forma fizică a vedetei.

Sportul și alimentația echilibrată, numitorul comun

Deși provin din domenii diferite, Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Diana Munteanu, Carmen Brumă și Cristina Spătar au un lucru în comun: toate pun accent pe un stil de viață activ și pe echilibrul dintre alimentație, mișcare și odihnă.

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