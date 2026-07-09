La această ședință de BPN informală nu au fost invitați și liberalii anti-Bolojan, adică cei care, potrivit deciziei Tribunalului din ziua precedentă, ar trebui să revină în conducerea partidului. Este vorba în principal despre Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea în calitate de prim-vicepreședinți. Motivul este că tabăra lui Bolojan a convocat în această seară BPN-ul rezultat în urma Congresului extraordinar din 21 iunie, în urma căruia s-a ales noua conducere a partidului.

„Noi ne-am consultat cu avocații, o să facem un Congres ca să venim cu același statut încă o dată. Același statut, nemodificat complet, la virgulă”, a declarat pentru Libertatea unul dintre liderii PNL care au participat la ședința ținută departe de ochii presei, care a durat aproximativ o oră și jumătate și care s-a terminat în urmă cu puțin timp.

„Vreau să vă spun că noi nu discutăm deciziile justiției, dar avem și noi dreptul să ne apărăm punctul de vedere. Țineți cont că Tribunalul nu a intrat pe fond. O să facem un Congres și o să venim cu același statut, încă o dată. Avocații noștri ne-au învățat. Nu ne vom lungi foarte mult până îl facem. Noi nu punem presiune pe nimeni. O să facem câte Congrese este nevoie, fără să modificăm o literă din statut”, a adăugat un alt liberal din tabăra lui Ilie Bolojan, care a acceptat să discute cu Libertatea sub condiția confidențialității.

Un alt liberal a precizat sub protecția anonimatului, pentru Libertatea, că „niciodată nu a fost o solidaritate internă în partid după Revoluție ca acum” și că „săptămâna viitoare este posibil să avem un Birou Permanent Național și îi executăm de la șefia organizațiilor pe cei care au dat în judecată partidul”. De asemenea, „se estimează că puciștii vor introduce și alte acțiuni ca să întârzie termenele, dar vom forța excluderea lor, iar trădătorii nu au nicio șansă să revină”.

„Nu am dat afară pe nimeni din partid. Doar că vine începutul sesiunii parlamentare și îi schimbăm pe toți, îi lăsăm fără funcție. Știți că la fiecare început de sesiune parlamentară se aleg toate funcțiile din Parlament, conform ponderii. Vă dau un exemplu concret. Doamna Pauliuc este acum președinta comisiei de Apărare? Nu o să mai fie”, a subliniat același liberal.

Tabăra lui Ilie Bolojan a anunțat că exclude „puciștii” din PNL, iar aceștia s-au adresat instanțelor

Reamintim că totul a început după ce președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 14 iunie, că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier deoarece nu a reușit să formeze un Guvern în termen de 10 zile. Șeful statului l-a propus apoi pe Adrian Veștea, care era la acel moment prim-vicepreședinte al PNL. Veștea nu și-a informat însă partidul pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a anunțat conducerea PNL.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, el având nevoie de 233.

Cu o zi înainte, pe 21 iunie, partidul condus de Ilie Bolojan anunțase la Congresul Extraordinar că începe procedura de excludere a 16 contestatari ai liderului partidului, printre care Adrian Veștea, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu. Ei au fost acuzați că au acționat împotriva intereselor PNL și că nu au susținut deciziile partidului. Deocamdată, „puciștii” nu au fost excluși și așteaptă decizia definitivă a instanțelor în procesele pe care le-au deschis. La același Congres a fost modificat și Statutul PNL. A fost desființat Biroul Executiv, iar noile reguli permit sancționarea mai rapidă a membrilor care nu respectă linia partidului și le oferă un termen mai scurt pentru a se apăra.

Însă, pe 8 iulie, Tribunalul Bucureşti a hotărât suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor luate de PNL la Congresul din 21 iunie, inclusiv cele referitoare la noua conducere şi la modificările de statut. Decizia poate fi contestată, dar este executorie. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis la scurt timp că liberalii vor respecta decizia instanței, dar nu vor renunţa la hotărârile luate: „Cei care fac înţelegeri pe la spate, cei care îşi trădează colegii şi organizaţia vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanţele”.

Potrivit informațiilor Libertatea, vechea conducere a PNL, adică cea din Biroul Politic Național, își va reintra în drepturi numai dacă va avea câștig de cauză și la Curtea de Apel București.