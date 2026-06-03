Ansamblul se va întinde pe o suprafață de 10 hectare pe malul lacului Șaulei, cu acces direct din autostrada A3. Proiectul va include 2.700 de apartamente, dintre care 1.200 în prima fază. Peste 42% din teren va fi dedicat spațiilor verzi și zonelor de relaxare. Conceput ca un mini-orășel integrat, complexul va oferi facilități comerciale de proximitate, sală de fitness și spa. Marea noutate o reprezintă sustenabilitatea: complexul este complet electric și precertificat Green Homes.

„Ne-am dorit să aibă acces la spații verzi, de relaxare, evident comercial, de proximitate, chiar și o sală de fitness și spa. Noutatea proiectului este că este 100% electric, este prima oară când noi construim un astfel de proiect”, a declarat Iulia Iana, director de marketing Hills, la interviurile Imobiliare.ro.

Deși contextul economic actual și inflația au crescut precauția cumpărătorilor – timpul de semnare a unui contract mărindu-se la 45-60 de zile -, cererea rămâne solidă. Clienții din Nord sunt însă mult mai exigenți și caută facilități premium și liniște. Aproximativ 40% din vânzări provin din comunitatea deja formată în jurul brandului.

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