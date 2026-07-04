Printre celebritățile trecute pe lista invitaților se numără Camila Cabello, Cara Delevingne, Charissa Thompson, Chris Jones, Dakota Johnson, Dylan OBrien, Ellie Goulding, Emma Stone, Ethan Hawke, Fergie, George Stephanopoulos, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Julianne Moore, Lana Del Rey, Machine Gun Kelly, Mike Gesicki, Miranda Lambert, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Sabrina Carpenter, Selena Gomez, Simone Biles, Sombr, Steven Spielberg și mulți alții.

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Festivitățile au început încă de joi, cu o petrecere restrânsă la care au participat aproximativ 100 de persoane. În documentele depuse la autoritățile din New York, evenimentul figura simplu drept „pre-party”.

Vineri a urmat ceremonia principală, unde aproape 1.000 de membri ai familiei, prieteni și celebrități au luat parte la ceea ce mulți au numit deja nunta secolului.

Reguli stricte la nunta anului

Pentru eveniment, au fost luate măsuri extreme de siguranță , invitații neavând voie să folosească telefoanele pe parcursul festivităților, dar și să semneze acorduri de confidențialitate, prin care s-au angajat să nu divulge detalii despre eveniment.

În ciuda măsurilor stricte de securitate, fanii lui Taylor Swift au rămas ore întregi în apropierea arenei, potrivit cancan.