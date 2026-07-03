Sigfrien Mureșan, care este eurodeputat și vicepreședinte al celui mai mare partid din Legislativul Uniunii Europene, Partidul Popular European, spune că votul liberalilor depinde în primul rând de angajamentul clar și ferm, în scris, al PSD, de a face toate reformele care mai trebuie votate de Parlament pentru finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Este vorba inclusiv despre reforma salarizării bugetarilor și recuperarea întârzierilor din programul european de apărare SAFE (Security Action for Europe). Totodată, spune liderul liberal, PNL nu poate accepta orice social-democrat în funcția de ministru.

Nu în ultimul rând, continuă vicepreședintele PNL, aderarea României la OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) cât mai repede este o prioritate pentru liberali.

„Acestea (n.red. – condițiile PNL pentru votarea unui guvern PSD) sunt sunt SAFE, PNRR, aderarea la OECD, după aceea, gestionarea cumpătată a banului public”, detailează Siegfried Mureșan.

Mureșan susține că, în acest moment, nu au loc negocieri între cele două părți, dar tensiunea ar putea scădea odată cu adoptarea de către Parlament, într-o sesiune extraordinară ce ar putea avea loc la finalul lunii iulie, a celor cinci legi necesare finalizării PNRR.

Astfel, România ar finaliza pașii legislativi strict necesari pentru atragerea a încă 7 miliarde de euro de la Comisia Europeană, până la finalul acestui ani.

În acest moment, nici PSD, care l-a propus președintelui Nicușor Dan să-l nominalizeze premier pe liderul social democrat Sorin Grindeanu, nici coaliția formată din PNL, USR (Uniunea Salvați România) și UDMR (Uniunea Democrată a Maghiarilor), care l-a propus prim ministru pe Siegfried Mureșan, nu au voturile necesare învestirii unui nou cabinet, respectiv 233.

În condițiile în care niciuna dintre părți nu își asumă obținerea unor zeci de voturi necesare de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), fie PSD are nevoie de voturi de la PNL, USR și/sau UDMR, fie cele trei formațiuni care guvernează acum vor vota un cabinet PSD, dacă social democrații vor accepta condițiile ce țin de reforme.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat la Interviurile Libertatea, joi, 2 iulie, că aleșii săi nu vor vota un guvern PSD minoritar.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi, 2 iulie, că Parlamentul s-ar putea reuni într-o sesiune extraordinară la finalul lunii iulie pentru votarea reformelor.

Programul SAFE, blocat pentru moment, din cauza crizei politice

Siegfried Mureșan dezvăluie că, în acest moment, România nu poate primi prefinanțarea pentru SAFE, din cauza crizei politice.

Comisia Europeană, finanțatoarea programului de dezvoltare a apărării europene, nu poate trimite la București prefinanțarea, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro, pentru că Guvernul este unul interimar și nu poate ratifica acordul necesar, explică Siegfried Mureșan, unul dintre negociatorii bugetului Uniunii Europene.

Eurodeputatul PNL a oferit detalii: „Totul este pregătit. Un nou guvern va trebui prin ordonanță de urgență să ratifice acordul de împrumut cu Comisia Europeană, pentru a primi prefinanțarea de 2,5 miliarde euro. Deci, guvernul actual nu poate da ordonanțe de urgență și, de asemenea, pentru a putea pe deplin implementa programul SAFE, e nevoie de un guvern cu prerogative depline. Obiectivul este să primim cât mai rapid cele 2,5 miliarde de euro prefinanțare, pentru ca și contractele din programul SAFE să poată primi avans și să poată să înceapă investițiile”.

România a obținut prin SAFE acces la aproape 17 miliarde de euro. Majoritatea programelor de înarmare și dezvoltare a industriei de apărare au fost deja semnate de Ministerul Apărării Naționale (MApN) în luna mai. Ele însumează aproximativ 9 miliarde de euro. 4 miliarde de euro din cele peste 15 miliarde pentru care s-au semnat contracte vor fi alocate construirii capetelor Autostrăzilor A7 și A8, respectiv Suceava – Siret și Iași – Ungheni.

Contractele trebuie să se deruleze cel târziu până în 2030.

După trădările din PNL, eurodeputatul Rareș Bogdan a pierdut postul de șef al delegației PNL la Partidul Popular european

În interviul acordat Libertatea, vicepreședintele PNL a declarat că, în această săptămână, Rareș Bogdan, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan în PNL, și-a pierdut funcția de șef al delegației europarlamentarilor liberali la Parlamentul Popular European, cel mai mare grup politic din Parlamentul European.

„Domnul Rareș Bogdan a fost într-adevăr, din 2017 până săptămâna aceasta, șeful delegației europarlamentarilor PNL în cadrul grupului Partidului Popular European, iar săptămâna aceasta colegii mei, membri ai delegației, au decis că domnul Daniel Buda este noul șef al delegației. Deci, domnul Rareș Bogdan este în continuare unul dintre mulții colegi în Parlamentul European și cam atât am de spus”, a declarat Mureșan.

Pe de altă parte, vicepreședintele PNL a precizat că liberalii care au încălcat deciziile partidului, între care Adrian Veștea, desemnat potențial prim-ministru de președintele Nicușor Dan, fără știrea lui Ilie Bolojan, vor fi excluși până la urmă din formațiunea liberală.

„Ei (n.red. – contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL) sunt cei care într-adevăr au contestat o serie de decizii în instanță, așteptăm deciziile instanțelor. Dacă nu suntem de acord cu deciziile instanțelor, le contestăm pe căile legale. (…) Suntem în următoarea situație: Partidul Național Liberal a adoptat un nou statut, acesta trebuie depus la tribunal și după ce practic s-au parcurs toți pașii procedurali privind noul statut, atunci putem acționa pe baza acestui nou statut în direcția unor excluderi. Conform prevederilor din statut, în funcție de statutul acelor colegi în cadrul partidului, pot fi excluși de organizațiile locale sau de organizația la nivel județean sau național”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Membrii PNL care au fost amenințați cu excluderile din PNL au contestat în instanțe deciziile conducerii liberale.

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