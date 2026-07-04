Cum arată apartamentul din Turcia în care s-a mutat Adelina Pestrițu, pentru filmările „Burlacii”, de la PRO TV

Pentru a fi prezentă pe întreaga durată a filmărilor, Adelina Pestrițu s-a mutat temporar în Turcia alături de familia sa. Aceasta le-a oferit urmăritorilor de pe rețelele sociale un tur al apartamentului în care vor locui în lunile dedicate proiectului

Apartamentul dispune de două dormitoare principale, ambele beneficiind de ferestre ample și de o priveliște spectaculoasă asupra împrejurimilor. Decorul este spectaculos, realizat într-un stil elegant, cu mobilier în nuanțe deschise și finisaje moderne.

Unul dintre cele mai apreciate spații este baia principală, care are dimensiuni generoase și este dotată cu toate facilitățile necesare pentru un sejur îndelungat. În apropiere se află și un dressing încăpător.

De asemenea, locuința dispune de două livinguri spațioase, fiecare mobilat cu canapele mari și confortabile.

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Adelina Pestrițu se alătură echipei PRO TV și va fi prezentatoarea noului reality show Burlacii: Foc în Paradis, un format care va aduce, în curând, în prim-plan povești autentice de dragoste, alegeri neașteptate și experiențe care îi vor scoate pe concurenții care se află în căutarea sufletului pereche din zona lor de confort.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei Pro TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viaţa mea şi m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune.

Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simţi că formatul mi se potriveşte cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl aşteptam”, a declarat Pestriţu.