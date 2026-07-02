Anchetatorii au stabilit că, începând din 2006, în județul Bihor – comuna Holod, satele Dumbrava, Ceica și Tinca -, Viorel Pașca și alți apropiați au adăpostit în imobilele lor persoane fără locuință și fără aparținători. Acestea au fost trimise la el, în baza unei anchete sociale, deoarece instituțiile statului nu aveau capacitatea de a le asigura îngrijirea, dar fără consimțământul informat al victimelor. Practic, în 17 ani, au fost găzduite peste 3.300 de persoane cu dizabilități, vârstnici și persoane fără adăpost, „care ar fi fost exploatate de Pașca Viorel-Teodor în vederea obținerii de sume de bani”.

Procurorii DIICOT au aflat că Viorel Pașca primea în special persoane fără aparținători și fără adăpost, aflate într-o stare de vulnerabilitate din cauza vârstei, a bolilor și a dizabilităților fizice sau psihice.

Foarte important, dacă acele persoane „nu se potriveau acestui profil favorabil exploatării”, adică „nu exista posibilitatea obținerii de venituri pe seama acestora”, Viorel Pașca „refuza să le primească sau, la scurt timp după primirea lor și după ce constata că nu poate obține sume de bani pe seama acestora, le returna instituțiilor de unde proveneau”, au remarcat anchetatorii, potrivit informațiilor Libertatea.

Viorel Pașca și-a desfășurat „activitatea în mod ilegal, prestând, în fapt, servicii sociale fără a îndeplini condițiile legale”, au notat procurorii.

Există înregistrări care surprind atitudinea lui Viorel Pașca față de victime

DIICOT are dovezi concrete care demonstrează ce se întâmpla în azilele din Bihor. Printre exemplele documentate, pentru care există și probe la dosar, se numără o discuție purtată de Viorel Pașca pe 17 august 2025 cu o altă persoană care îi spune că o femeie aflată într-un imobil a căzut când se afla în baie și, în cădere, a rupt mai multe obiecte.

„Pașca îi cere interlocutorului să ”pună femeia în pat și gata”, interesându-se dacă e conștientă. Aceasta îi spune că în acel moment femeia are crize de epilepsie, Pașca reacționând cu indiferență: No, las că îi trece! Bine!”, au notat anchetatorii, pe baza înregistrărilor avute.

În aceeași zi, câteva minute mai târziu, cei doi au purtat altă conversație, în care Pașca a fost anunțat că persoana în cauză nu se simte bine și că a făcut din nou crize de epilepsie.

„În acest context, reacția lui Pașca este următoarea: Amu pentru epilepsie, ce, să cheamă ambulanța?! Doar …(se întrerupe)/: Că i-o trece! Cu toate că interlocutorul insistă cu privire la starea gravă a persoanei, Pașca Viorel continuă să aibă aceeași atitudine pasivă: ”Păi o să îi treacă iar! /ce o fi, o fi!”, au mai notat procurorii, conform informațiilor Libertatea.

Anchetatorii au mai remarcat și că Viorel Pașca se lăuda că „poate apela la orice instituție, întrucât îi cunoaște pe șeful poliției și pe comandantul IPJ Bihor”. De altfel, un martor a sesizat în comportamentul unor polițiști veniți să cerceteze un caz din iulie 2025 „existența unei relații de amiciție cu Pașca Viorel-Teodor”.

S-au folosit inclusiv investigatori sub acoperire

Însă din discuțiile interceptate de DIICOT au mai reieșit și alte informații care conturează mai clar ce se întâmpla în centrele de îngrijire cu persoanele vulnerabile. Pentru acest lucru, procurorii au apelat la martori și la persoane sub acoperire.

De exemplu, în februarie anul acesta, un investigator sub acoperire a surprins o ceartă pe motiv că persoana responsabilă de administrarea pastilelor bătrânilor nu a făcut acest lucru.

„Ulterior acestor discuții, xxxxx a a menționat că numita xxxxx este cea care administrează medicamentele bătrânilor, deși aceasta „nu știe nici să scrie și nici să citească, dar are o memorie vizuală foarte bună și cunoaște pastilele după culoarea cutiilor” în care se află. De asemenea, xxxxx s-a plâns de faptul că nu există un registru medical în care să fie trecute data și orele administrării medicamentelor, fișe medicale ale acestora, mulți bătrâni având boli cronice. Totodată, s-a plâns de faptul că la un număr de bătrâni de aproximativ 40 există o singură persoană care-i îngrijește, îi spală și le administrează pastilele”, au mai notat procurorii, pe baza înregistrărilor obținute în baza mandatului legal, conform informațiilor Libertatea.

Viorel Pașca a fost reținut alături de soție și copii în dosarul azilelor ilegale din Bihor, după ce 401 morți au fost îngropați pe câmp și sute de victime au fost găsite în centre

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane și au reușit să destructureze o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Anchetatorii au probe că azilele din Bihor exploatau vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. În comunicatul oficial, DIICOT a transmis: „Începând din 2020 și până în acest an, un bărbat de 55 de ani a format împreună cu alte persoane o rețea de criminalitate organizată pe criterii familiale, având ca scop obținerea de foloase materiale din exploatarea unor persoane vulnerabile”. Este vorba despre Viorel Pașca.

Mai exact, sub pretextul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară, gruparea a înșelat donatori și instituții, obținând bani din donații, sponsorizări și diverse beneficii sociale ale victimelor, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și ajutoare de înmormântare, spun anchetatorii. Asociaţia umanitară se numeşte Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă, al cărei lider este Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea.

La perchezițiile din azile au fost găsite sute de victime. Acestea erau ținute într-o stare de dependență și lipsă de autonomie, fără îngrijire medicală, deși sufereau de afecțiuni psihice și alte probleme de sănătate. Mai mult, nu au fost supravegheate corespunzător, iar tratamentele fie nu au fost administrate, fie au fost aplicate incorect sau întrerupt. În plus, îngrijirea s-a făcut de către personal necalificat și insuficient, ceea ce a dus la neasigurarea condițiilor minime pentru protejarea sănătății, demnității și integrității lor, scrie în comunicatul DIICOT.

Mai mult, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor.

Foarte important, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii.

Prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro.

În acest context, pe 1 iulie, Viorel Pașca a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, care au cerut instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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