Cluj-Napoca este un alt mare oraș din țară unde prețurile apartamentelor cresc într-un ritm lent. Cu toate acestea, cumpărătorii achită în general mai mult pentru a face o achiziție decât în toate celelalte centre urbane majore din România. Un avans cu 7% a putut fi observat într-un an pe ambele segmente ale pieței rezidențiale locale.

Cele mai accesibile apartamente noi din marile orașe pot fi găsite în Iași. Ultima lună a adus o stagnare a prețurilor pe piața locală. Nivelul actual îl depășește totuși cu mult pe cel înregistrat în primăvara anului trecut.

Apartamentele vechi din Brașov se vând cu prețuri mai bune decât cele noi. Avansul înregistrat în cazul lor, față de aprilie 2025, este totodată mai mic. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor a crescut cu 7%.

Cel mai mult s-au scumpit în ultimul an apartamentele vechi din București. Discutăm despre un avans cu 12%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Ultima lună nu a adus însă fluctuații semnificative pe piața locală.

Apartamentele vechi din Timișoara rămân cele mai accesibile din marile orașe. Un avans timid, cu 1%, a putut fi observat în aprilie. Față de mijlocul primăverii trecute, prețurile sunt cu 11% mai mari.

Cât costă un apartament în orașele care se dezvoltă rapid:

Craiova: 2.171 euro/mp util

Sibiu: 2.000 euro/mp

Oradea: 1.837 euro/mp

Ploiești: 1.382 euro/mp.