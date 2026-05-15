Regio Călători deschide sezonul estival

CFR Călători a anunțat schimbări semnificative față de anii precedenți, inclusiv modificări în orarul de circulație, potrivit informațiilor furnizate de Club Feroviar. Ca în fiecare an, Regio Călători va fi primul operator care inaugurează sezonul estival. Din 1 iunie, compania va lansa o pereche de trenuri pe ruta Brașov-Mangalia, via București Băneasa.

Trenul IR 11086 va pleca din Capitală la ora 10:11 și va ajunge la Mangalia în doar 3 ore și 5 minute, oferind cel mai rapid timp de parcurs. Totuși, din 13 iunie, odată cu schimbarea numelui în IR 11082, durata călătoriei va crește la 3 ore și 33 de minute.

Deși inițial trenurile erau planificate să circule încă din 25 aprilie, lucrările de modernizare la peroanele din stațiile Costinești Tabără și Neptun haltă au întârziat lansarea întregului traseu până la Mangalia.

Momentan, Regio Călători operează pe ruta Brașov-Constanța, iar legătura către Mangalia se face prin transbordare auto.

De asemenea, automotoarele Alstom seria X 72500 vor circula integral până în sudul litoralului din 1 iunie.

Astra Transcarpatic intră pe traseu din 7 iunie

Operatorul privat Astra Transcarpatic își începe activitatea pe 7 iunie, cu o pereche de trenuri pe ruta București Nord-Mangalia. Trenul IR 11505 va pleca din Gara de Nord la ora 7:16 și va ajunge la Mangalia în 3 ore și 21 de minute.

Automotoarele IC2 ale companiei arădene sunt renumite pentru confortul oferit, iar acest serviciu va fi disponibil până pe 6 septembrie.

CFR Călători lansează oficial „Trenurile Soarelui” pe 13 iunie

Operatorul național CFR Călători va pune în circulație trenurile directe spre sudul litoralului începând cu 13 iunie. Din Gara de Nord, vor pleca patru perechi de trenuri către Mangalia la orele 3:15 (IR 1912, de la Sibiu), 5:45 (IRN 1922, de la Oradea), 6:40 (IR 1981, garnitură formată în București Nord) și 8:17 (IR 1994).

Pentru călătorii care preferă orele mai târzii, trenul IR 10085, operat de Transferoviar Călători, pleacă din București Nord la 12:52 și ajunge la Mangalia în 4 ore și 5 minute. Acesta este așteptat să fie deservit de automotoare Alstom Coradia Lint, recunoscute pentru confortul oferit.

Din Gara Băneasa, CFR Călători va opera trenul IRN 1992, cu plecare la ora 4:58, care va ajunge la Mangalia în 4 ore și 5 minute. Acesta vine din Timișoara Nord și include o grupă de vagoane de la Reșița. Totuși, trenul nu va oferi vagoane de dormit, ci doar cușete, ceea ce poate reprezenta un dezavantaj pentru călători.

O premieră în 2026 este schimbarea traseului trenului care leagă Satu Mare de Mangalia. Conform Club Feroviar, trenul IRN 12941 va pleca din Satu Mare la ora 13:20, trecând prin Siculeni, Onești, Adjud și Buzău, fără a mai opri în București. La Deda, garnitura va adăuga vagoane de la Târgu Mureș, iar la Buzău va primi vagoane din Cluj-Napoca, care vor călători ca IRN 12948 pe traseul Mediaș-Buzău.

De la Constanța, trenul își va schimba numărul în R 8807 și va ajunge la Mangalia la ora 9:28. În plus, din 13 iunie, Transferoviar Călători va opera trenul 10083 pe ruta Buzău-Mangalia, cu plecare la ora 7:41 și sosire la ora 11:27.

Conexiuni feroviare din Moldova către litoral

Locuitorii din Moldova vor avea la dispoziție trenuri directe spre Mangalia. De exemplu, IRN 1962 pleacă din Iași la ora 21:14 și ajunge la destinație în 9 ore și 17 minute.

De asemenea, din Suceava Nord va porni IRN 1952 la ora 20:15, cu o durată de călătorie de 9 ore și 10 minute. Niciunul dintre aceste trenuri nu va oferi vagoane de dormit, ci doar cușete.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE