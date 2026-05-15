Babele și Sfinxul fac parte din județul Dâmbovița

„S-a făcut dreptate pentru județul #Dâmbovița! Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul județului nostru. Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele–Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată și confirmă ceea ce dâmbovițenii au știut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea județului Dâmbovița”, a transmis Ștefan.

Instanțele au stabilit definitiv că terenul de 4 hectare și monumentele naturale Babele și Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, județul Dâmbovița, iar pretențiile formulate de UAT Bușteni au fost respinse.

Cum s-a ajuns în această situaţie

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a prezentat cum s-a ajuns în această situaţie. În 1999-2000, Buşteniul iniţiază intabularea Babelor şi Sfinxului, contestată de judeţul Dâmboviţa, iar în 2001, Consiliul Judeţean Dâmboviţa deschide prima acţiune în instanţă împotriva județului Prahova. În 2015 este deschis un nou dosar privind delimitarea administrativ-teritorială dintre localităţile Moroeni din Dâmboviţa şi Buşteni, Prahova..

În 2021, Tribunalul Vâlcea stabileşte că Babele, Sfinxul şi terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa, iar în 2022, Curtea de Apel Piteşti confirmă hotărârea şi respinge recursul.

În 2025, Tribunalul Dâmboviţa a respins cererile formulate de unitatea administrativ-teritorială Buşteni privind anularea delimitării şi revendicarea proprietăţii asupra zonei Babele-Sfinxul.

De asemenea, în 2026, Curtea de Apel Ploieşti respinge definitiv recursul şi menţine hotărârea Tribunalului Dâmboviţa.

„Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei şi a apartenenţei fireşti a acestor simboluri la judeţul Dâmboviţa. Le mulţumesc tuturor celor care au susţinut această cauză cu seriozitate şi profesionalism: echipelor juridice, instituţiilor implicate şi tuturor dâmboviţenilor care au crezut în acest drept legitim”, a mai spus Ştefan.

Un judecător a cerut Ministerului Culturii să stabilească valoarea în bani a monumentelor

Sfinxul și Babele sunt două dintre cele mai importante obiective din Munții Bucegi și din România, cunoscute atât de turiștii români, cât și de cei de peste hotare.

Ministerul Culturii este solicitat să anunțe care este valoarea în bani a monumentelor Sfinxul și Babele din Bucegi, considerate simboluri ale României. Două județe, Dâmbovița și Prahova, luptă în instanță de 9 ani pentru o decizie judecătorească definitivă care să le ofere drept de proprietate asupra celor două formațiuni geologice.

O premieră pentru justiția românească, cererea de stabilire a prețului monumentelor este apreciată de casa de avocatură care reprezintă județul Prahova în proces drept „atipică" și „neîntâlnită". Nici măcar judecătorul care a făcut solicitarea către minister n-a putut indica criteriile în baza cărora să se facă evaluarea.













