Elena Cârstea a transmis un mesaj despre Alexandra Căpitănescu, reprezentata României la Eurovision 2026, care a împărțit țara în două cu piesa „Choke me”, lăudată de unii, criticată de alții.

Artista s-a declarat o fană a tinerei câștigătoare de „Vocea României”, sezonul 11. „Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei, are un imens talent și șanse mari să câștige. Toți împăiații care își dau cu părerea negativ mai duceți-vă la origini. Eu spun că fata asta trebuie susținută și apreciată pentru tot ce a făcut până acum. Mult succes și ai câștigat un fan!”, a transmis Elena Cârstea pe Facebook.

România a ajuns în finala Eurovision Song Contest 2026 după ce Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul și juriul de specialitate cu melodia „Choke Me”.

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și fiecărei persoane care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision. Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni.

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie și rugăm publicul să continue să ne susțină în marea finală de pe 16 mai 2026”, a spus Alexandra Căpitănescu în exclusivitate pentru Libertatea, după ce a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026 a ajuns la final.







