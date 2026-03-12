Acestea au fost câteva dintre concluziile evenimentului Imobiliare.ro HUB Timișoara 2026 care a reunit la dezbateri peste 250 de membri ai comunității locale de real estate, dar și jucători din sectorul financiar și reprezentanți ai administrației publice.

Cum evoluează prețurile locuințelor în Timișoara?

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare pe plan local a ajuns, până la finele lunii trecute, la 1.909 euro/mp util, după un ușor avans față de ianuarie 2026, de aproximativ 1%, conform Indicelui Imobiliare.ro –  instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară. 

Apartamentele noi din Timișoara se vând cu un preț mediu de 2.139 euro/mp util, cu 10% mai mare decât cel solicitat cumpărătorilor în urmă cu un an, în timp ce locuințele din blocuri vechi sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 1.869 euro/mp util. Chiar dacă și pe acest segment a putut fi observat un avans considerabil în ultimul an, cu 11%, apartamentele vechi din Timișoara sunt cele mai ieftine disponibile cumpărătorilor în principalele orașe ale țării.

Cum văd liderii pieței locale evoluția prețurilor și preferințele cumpărătorilor?

În ciuda faptului că la nivelul județului Timiș s-a înregistrat o scădere a tranzacțiilor în ultima perioadă, liderii locali nu văd acest lucru ca pe o amenințare puternică la adresa sănătății pieței rezidențiale. 

Anul acesta vom fi pe un platou. Nu anticipez scăderi de prețuri. Dacă prin absurd ele vor exista, vor fi undeva în zona de 5%-10% pentru că piața românească de real estate este o piață normală și Timișoara cu prisosință”, a declarat Marius Șchiopotă, Managing Partner Hitch & Mosher, agenție imobiliară cu peste 20 de ani de activitate.

Preferințele cumpărătorilor în 2026 au fost puse, de asemenea, în discuție. Călin Centea, directorul de vânzări al proiectului ISHO, a explicat că oamenii vor să facă achiziții în proiecte complexe, cu facilități multiple, care le permit să se bucure de stilul de viață pe care și-l doresc.

Sunt din ce în ce mai mulți oameni care își doresc o calitate a locuirii și o calitate a vieții, dincolo de pereți, de betoane, de gresie, parchet și așa mai departe. Își doresc să locuiască într-o zonă coerentă, curată, civilizată, într-o zonă în care nu au doar un simplu magazin la parter, ci au activități care le oferă un anumit stil de viață. Oamenii înțeleg efortul din spatele unui asemenea proiect și categoric consideră că este o investiție bună”, e explicat Centea.

O cerere în creștere a fost identificată de Darius Solomon, co-fondator al agenției imobiliare District Real Estate, pe segmentul apartamentelor noi la revânzare de la proprietar, dar și pe zona locuințelor de pe piața veche, în contextul eliminării cotei reduse de TVA și introducerii unei cote standard de 21% pentru locuințe noi.

„Cheia de aur” a echilibrului pe piața imobiliară din Timișoara. Cum evoluează prețurile și ce preferințe au cumpărătorii în 2026?

Creditarea în Timișoara: locuințele noi atrag cumpărătorii

În Timișoara s-a conturat o preferință clară de achiziție a locuințelor noi prin credit ipotecar, conform datelor prezentate de Anca Flueraș, Director Zonal BCR, în cadrul evenimentului organizat de Imobiliare.ro. Pe parcursul anului trecut, în structura finanțărilor rezidențiale imobilele construite după anul 2000 au dominat. Astfel, aproximativ 86% dintre apartamentele pentru care au fost acordate credite ipotecare de BCR și aproape 94% dintre case au fost noi. Aproximativ 40% din volumele noi de credite ipotecare din Timișoara sunt date de BCR.

Timișoara este, totodată, pentru Imobiliare.ro Finance – brokerul de credite din cadrul grupului Imobiliare.ro, al doilea mare oraș după București ca volume intermediate. În ultimele trei luni ale anului trecut, valoarea medie a creditelor noi acordate prin brokerii biroului local a fost de 389.059 lei, echivalentul a circa 76.396 euro. 

Ruben Lațcău, Primăria Timișoara: Sunt mândru că Timișoara este orașul cel mai accesibil din această țară

Viceprimarul Timișoarei a participat, la rândul său, la dezbaterile organizate în cadrul evenimentului Imobiliare.ro HUB Timișoara 2026. El a vorbit despre oferta de locuire extrem de diversă de la nivelul orașului și din zona periurbană, dar și despre faptul că pe plan local există opțiuni de achiziție pentru toate buzunarele.

Ruben Lațcău a evidențiat, totodată, avantajele orașului de pe Bega precum rezerva mare de teren urbanizabil și de teren industrial restructurabil localizat în zona centrală și pericentrală. El a menționat, de asemenea, că piața imobiliară locală este percepută ca fiind una stabilă și predictibilă și a ținut să sublinieze faptul că administrația locală a încurajat în ultimii ani investițiile publice.

“În momentul în care un oraș crește, economia orașului crește și salariile cresc. Apar dezvoltatori imobiliari care vor oferi produse pe piață pentru noul capital care este disponibil. Un oraș în care salariile cresc va fi un oraș unde dezvoltatorii vor oferi apartamente mai mari, în zone mai bune, la prețuri mai bune. Un oraș care scade nu va avea această oportunitate. Această conexiune directă între piața reală și sectorul imobiliar cred eu că este cheia de aur a echilibrului din Timișoara”, a declarat Lațcău în cadrul conferinței organizate de Imobiliare.ro.

Eu sunt foarte mândru că Timișoara este orașul cel mai accesibil din această țară. Mi se pare, sincer, că este un titlu de glorie. Pe luna noiembrie și pe luna decembrie pe statistica INS, Timișoara are cel mai mare salariu după București, undeva la 6.800 lei net. Am depășit Cluj undeva în octombrie anul trecut, în contextul în care prețul pe metru pătrat este net inferior. Asta înseamnă că viața oamenilor e mai de calitate”, a mai completat viceprimarul Timișoarei.

Evenimentul Imobiliare.ro HUB Timișoara 2026 a fost organizat de Imobiliare.ro în parteneriat cu BCR și CRM REBS.

