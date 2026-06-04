Blocaj pe piața construcțiilor din București: Cererea depășește masiv oferta

În ciuda percepției publice că în București se construiește excesiv, cifrele din teren arată o realitate complet diferită. Extinderea rețelelor de infrastructură (precum magistralele de autostrăzi din ultimii ani) a crescut aria de interes, însă ritmul de livrare al apartamentelor a scăzut.

„În legătură cu întrebarea dacă se construiește prea mult, vă pot spune că cererea este de trei ori mai mare decât ceea ce se construiește și se livrează în acest moment. Numărul livrărilor s-a încetinit, având în vedere situația macroeconomică la nivel mondial și fluctuația prețurilor pentru materialele de construcții”, a declarat Cătălin Apetri.

Această discrepanță majoră dintre cerere și ofertă pune o presiune constantă pe prețuri, chiar și într-un climat în care clienții au devenit mult mai precauți și analizează riguros istoricul și seriozitatea fiecărui dezvoltator înainte de a semna un contract.

De ce au intrat cumpărătorii în expectativă? Temerile legate de euro și dobânzi

Instabilitatea economică globală a modificat comportamentul românilor care vor să devină proprietari. Dacă în anii trecuți decizia de achiziție se lua rapid, astăzi clienții preferă să aștepte semnale de stabilitate.

Principalele motive de îngrijorare ale clienților:

Evoluția cursului euro-leu: Fluctuațiile valutare afectează direct prețul final al locuințelor, majoritatea fiind raportate la moneda europeană.

Fluctuațiile valutare afectează direct prețul final al locuințelor, majoritatea fiind raportate la moneda europeană. Dobânzile bancare: Mulți dintre viitorii cumpărători depind direct de accesarea unui credit ipotecar și sunt îngrijorați de costurile totale ale finanțării.

Mulți dintre viitorii cumpărători depind direct de accesarea unui credit ipotecar și sunt îngrijorați de costurile totale ale finanțării. Contextul geopolitic: Conflictele din zona europeană și din Orientul Mijlociu alimentează o stare generală de prudență.

Strategia salvatoare a dezvoltatorilor: Rate flexibile și avans minim

Pentru a debloca piața și a nu transfera toată presiunea financiară pe umerii cumpărătorului final, dezvoltatorii puternici, care dispun de capital propriu, au început să schimbe regulile jocului.

Pentru că românii amână achizițiile din cauza condițiilor rigide de creditare, companiile imobiliare mizează pe flexibilitate structurală. O campanie lansată recent în cadrul noului proiect Horizon City Pipera (un ansamblu de 699 de apartamente ridicat pe 2,4 hectare în nordul Capitalei) permite achiziția cu un avans de doar 10%, urmat de tranșe adaptate veniturilor clienților (cum ar fi încasarea unor bonusuri periodice la 3 sau 5 luni).

„Trebuie să fim pregătiți să ne adaptăm în funcție de fiecare client, dat fiind că piața este foarte imprevizibilă. Venim în întâmpinarea cumpărătorului cu strategii prin care să-i arătăm că un dezvoltator solid nu are nevoie de banii lui 100% în avans pentru a construi”, a explicat CEO-ul Horizon City.

De la simple blocuri, la „orășele” cu regula celor 15 minute

O altă tendință majoră identificată în piață este refuzul cumpărătorilor de a mai cumpăra simple apartamente în blocuri izolate. Presiunea traficului din București a transformat conectivitatea și proximitatea în criterii de lux.

Cumpărătorul modern caută concepte de tipul „mini-orășele” sau comunități integrate, unde totul – de la locurile de muncă din polul de birouri al Piperii, până la grădinițe, spitale, centre de shopping, săli de sport și accesul rapid către autostradă – se află la o distanță de maximum 10-20 de minute. Spațiile verzi și curțile interioare generoase au trecut de la statutul de bonus la cel de cerință obligatorie în procesul de selecție a unei locuințe în București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE