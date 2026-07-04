De ce refuză Elena Gheorghe operațiile estetice la aproape 41 de ani. „Spun asta fără să judec...”

Elena Gheorghe are un stil de viață echilibrat, face mult sport, mănâncă sănătos și își iubește meseria. La vârsta de aproape 41 de ani, și doi copii Elena Gheorghe are o siluetă de invidiat și nici măcar o intervenție estetică. Ea a explicat că a fost întrebată de foarte multe ori dacă are implant sau și-a micșorat stomacul.

„Cele mai dese întrebări pe care le primesc sunt dacă mi-am micșorat nasul, dacă am implant mamar sau dacă, după naștere, am apelat la liposucție. Răspunsul este nu. Nu am făcut nicio intervenție estetică și spun asta fără să judec alegerile altor femei.

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Fiecare are dreptul să facă ceea ce o face să se simtă bine în pielea ei. În cazul meu, cred că am fost ajutată și de mama natură, pentru că am avut noroc de o moștenire genetică frumoasă, iar pentru asta sunt recunoscătoare. În rest, ceea ce se vede este rezultatul unui stil de viață cât mai echilibrat.

Chiar dacă meseria mea înseamnă multe nopți pierdute și un program haotic, sunt foarte atentă la alimentație, merg de două ori pe săptămână la sală cu antrenorul meu, alerg de două-trei ori pe săptămână și încerc să fiu consecventă.

Mă bucur enorm că, de când a intrat în vacanță, Nico vine și el cu mine la sală. Pentru noi a devenit un timp de calitate petrecut împreună și simt că ne apropie și mai mult. Nu mă consider perfectă și nici nu vreau să dau lecții nimănui. Pur și simplu cred că atunci când ai grijă de tine și ai răbdare cu tine, rezultatele vin în mod firesc’, a declarat artista, în exclusivitate, pentru Viva.ro.