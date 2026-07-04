În cadrul emisiunilor, Dani Oțil a avut diverși invitați și invitate, însă recunoaște că, acum 19 ani, i-a plăcut foarte mult Anna Lesko. Aceasta a și participat în mai multe ediții de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, acolo unde a făcut show de fiecare dată, în stilul caracteristic.

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„Cu Anna Lesko am avut o colaborare absolut superbă pentru că era foarte pe val. E vorba de acum 19 ani. Îmi plăcea, dar nu aveam nicio șansă. Ea avea atunci niște iubiți celebri, dar Anna, care e un bun profesionist și o fată descurcăreață, a înțeles această construcție din emisiune.

Eu am făcut altar, i-am aprins bețișoare, mi-a adus niște cizme să le pun la altar, ciorapi. Ne vedeam și în țară la evenimente, mă mai lua la ea în dubă, era interesant”, a povestit Dani Oțil în podcast.

În urmă cu patru ani, Dani Oțil a mai vorbit despre pasiunea pentru Anna Lesko. Ce doi au făcut show la TV de fiecare dată când s-au întâlnit.

„Odată m-am aruncat de pod în Dâmbovița îmbrăcat în scafandru și i-am adus peștișorul de aur. Nu era un peștișor de aur, i-am adus un cod mort. Odată, am adus niște jandarmi, m-am legat pe Turnul Televiziunii și m-am aruncat de la 30-40 de metri. Am luat cu spatele toată iarba aia din curte”, a spus Dani Oțil, în podcast-ul lui Gojira.