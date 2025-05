Laurențiu Afrasine (CEO Akcent City): „Prețurile medii ale apartamentelor din București au crescut"

„Mi-am amintit și eu de interviul de la sfârșitul anului trecut și, nu vreau să mă laud, dar o parte din previziunile pe care le-am făcut atunci s-au adeverit. Că au crescut prețurile apartamentelor. Rapoartele oficiale ale Institutului Național de Statistică și rapoartele diverselor companii de monitorizare a pieței vin să confirme previziunile mele de la sfârșitul anului trecut și chiar astăzi, în timp ce veneam spre SIB și spre interviul cu voi, stând la semafor unde media de așteptare este din ce în ce mai mare, am reușit să citesc un ultim raport unde am văzut clar că la începutul anului 2025 prețurile medii ale apartamentelor din București, comparativ cu 2024, au crescut cu 14%, ceea ce vine să confirme trendul general despre care eu am vorbit la sfârșitul anului trecut. Legat punctual de proiectul nostru pe care îl avem în desfășurare, Akcent City, așa cum am spus anul trecut, prețurile la noi în complex au crescut. Tocmai ce am atins, iar asta e un lucru pe care îl pot spune în premieră, având în vedere că suntem la al doilea interviu, un plafon de 70% din unitățile proiectului pe care deja le-am ante-contractat. Având în vedere că suntem 723 de unități care vor fi finalizate în finalul acestui an / începutul anului următor, în momentul de față avem peste 70% din unități deja ante-contractate. Prețurile, 2025 vs 2024, sunt crescute la noi în proiect cu un procent de aproximativ 10-12%, depinde de unitatea locativă de care vorbim”, a declarat Laurențiu Afrasine.

De asemenea, CEO-ul Akcent City a vorbit și despre contextul politic care afectează piața imobiliară.

„Piața imobiliară, cred, a fost afectată la sfârșitul anului 2024, începutul anului 2025, de contextul acesta politic nou pentru România. Semnalul de instabilitate pe care l-am resimțit cu toții, care automat s-a transpus într-o încetinire, pe alocuri, a pieței imobiliare. Oamenii așteaptă alegerile, așteaptă să vadă ce se întâmplă, ziarele vorbesc despre o criză, vorbesc despre niște măsuri fiscale care urmează a fi aprobate de către Executiv, măsuri fiscale care, cu siguranță, vor impacta și piața imobiliară”, a mai explicat CEO-ul Akcent City.

Laurențiu Afrasine a mai explicat că piața imobiliară va găsi, ca întotdeauna, modalități pentru a depăși momentele critice.

„Este o problemă pe care încercăm să o preîntâmpinăm și pe care încercăm să vedem cum vom contracara. Din fericire, noi suntem dezvoltatorul care, deja, în momentul în care o să intre în vigoare aceste măsuri, dacă o să intre, va fi la un procent de 80-90% din unități vândute. Akcent este, totuși, un dezvoltator imobiliar matur, cu o experiență de peste 30 de ani pe piață. Cum am găsit soluții să traversăm pandemia, să traversăm criza energetică, criza creșterii prețurilor, să traversăm perioada creditelor bancare care nu se mai acordau, cu siguranță vom găsi modalități și metode să dezvoltăm mai departe”, a precizat Laurențiu Afrasine.

CEO-ul Akcent City a mai declarat că cererea este la un nivel ridicat în București.

„Avem terenuri în Sectorul 1, în Sectorul 3, în Sectorul 2. Nu avem un plan foarte bine pus la punct să vă pot spune acum care va fi următorul proiect imobiliar pe care îl vom dezvolta, dar cu siguranță va fi unul. Având în vedere că nevoia de spațiu locativ la nivelul București este într-o continuă creștere cred în acest business și, dacă aș putea să împart piața imobiliară exact cum împart o inimă în patru, aș spune așa: piața imobiliară se împartă în două elemente fundamentale: cerere și ofertă, care sunt pilonul de bază al oricărei piețe și în special în imobiliare, unde vedem că avem o cerere destul de ridicată și o ofertă limitată, pentru că în București așa s-a întâmplat, și cealaltă parte aș spune că sunt acești factori administrativ-fiscali sau politico-fiscali, unde elementele sunt mai ambigue și o să avem criza aceasta politică pe care, la sfârșitul lunii mai, cu siguranță o vom finaliza, se va normaliza ceva, și nu o mai consider un factor care să influențeze pe viitor în mod negativ piața și vom avea acest element, ultimul, care rămâne cu un semn de întrebare, despre măsurile administrative și fiscale care vor urma. Aici vom vedea”, a mai completat Laurențiu Afrasine, CEO Akcent City.

