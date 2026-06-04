Imediat după nominalizare, la Palatul Cotroceni, Tomac a ținut un discurs despre felul în care va încerca să formeze un nou Guvern.

„Este o onoare și o responsabilitate această desemnare. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară, România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie.

Responsabilitatea este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună-credință această misiune de a propune țării o echipă profesionistă, care să muncească pentru cetățeni.

Îmi doresc, așadar, să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un Guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României.

Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea, voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.

Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dvs, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului cu SUA, a relației noastre transatlantice, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate.

Foarte importantă este competitivitatea economică. PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică, dar trebuie să fim serioși și credibili ca stat.

Garantarea securității rămâne o obligație fundamentală a statului. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul.

Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali.”