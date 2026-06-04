Loredana Groza a îmbrăcat costumul emblematic al Nadiei Comăneci. Moment special pe scena din Onești

Loredana Groza a trăit un moment special în orașul său natal, Onești, unde a urcat pe scenă alături de Nadia Comăneci. Artista a îmbrăcat costumul de gimnastică asociat cu una dintre cele mai importante pagini din istoria sportului românesc și a transmis un mesaj emoționant despre legătura care le unește pe cele două.

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Loredana Groza și Nadia Comăneci, împreună la Onești

Loredana Groza s-a întors în Onești, orașul în care s-a născut, pentru un eveniment special dedicat campioanelor care au dus numele României peste hotare. Artista a urcat pe scenă alături de Nadia Comăneci, una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului mondial.

Cele două sunt legate de o prietenie veche, iar faptul că provin din același municipiu a contribuit la apropierea lor de-a lungul timpului.

Loredana Groza a purtat costumul asociat cu performanța de la Montreal

Momentul care a atras atenția publicului a fost apariția Loredanei Groza într-un costum de gimnastică emblematic, asociat cu performanțele Nadiei Comăneci de la Montreal. Artista a împărtășit experiența și cu urmăritorii săi din mediul online, publicând imagini și un mesaj despre semnificația acestui gest.

„Am îmbrăcat costumul de gimnastică emblematic al Nadiei de la Montreal și am cântat pentru toți oneștenii, pentru Nadia și toate campioanele pe care Oneștiul, orașul nostru natal, le-a dat mapamondului”, a scris Loredana Groza pe rețelele de socializare.

Evenimentul a fost dedicat performanțelor sportive și personalităților care au reprezentat România la cel mai înalt nivel. În mesajul său, Loredana Groza a evidențiat rolul pe care municipiul Onești l-a avut în formarea unor sportive care au făcut cunoscut numele orașului în întreaga lume.

Prezența Nadiei Comăneci pe scenă a transformat momentul într-unul cu o puternică încărcătură simbolică, iar publicul a avut ocazia să le vadă împreună pe două dintre cele mai cunoscute personalități originare din Onești.

O prietenie care durează de ani

De-a lungul timpului, Loredana Groza și Nadia Comăneci au vorbit în repetate rânduri despre respectul și aprecierea reciprocă. Originile comune și legătura cu orașul natal au rămas un punct important în relația dintre cele două.

Reîntâlnirea de la Onești a oferit un nou prilej de a celebra atât prietenia lor, cât și performanțele care au făcut cunoscut numele României în lume.