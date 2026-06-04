Eugen Tomac va împlini 45 de ani pe 27 iunie. El s-a născut în localitatea Babele din sudul Basarabiei, în fostul județ Ismail și a venit în România la 17 ani prin programul de burse oferit de Guvernul României etnicilor români din jurul granițelor. În 2003, a absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București.

La început, între 2004 și 2006, a fost redactor la revista Magazin Istoric. Între 2006 și 2007, a fost expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale, pe vremea fostului președinte Traian Băsescu.

Între 2009 și 2012, a fost secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, apoi consilier de stat în cadrul Cancelariei președintelui Traian Băsescu.

În perioada 2012-2019, a fost deputat în Parlamentul României. La alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 a obținut 78,6% din voturile românilor de peste hotare, fiind numit președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților.

Din iulie 2019, Eugen Tomac este deputat în Parlamentul European, aflat la al doilea mandat. El a susținut proiecte dedicate apărării drepturilor românilor din diaspora și din comunitățile istorice. De asemenea, este implicat activ în inițiative privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și în proiecte destinate promovării identității culturale românești în regiune.

Totodată, Tomac este președinte al Partidului Mișcarea Populară. Din 6 octombrie 2025, este și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni.

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus inițial că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat, după prima rundă de consultări: „vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală”.

Astăzi, 4 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Acum, consilierul său prezidențial are la dispoziție 10 zile pentru a negocia susținerea politică necesară și pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și cu lista miniștrilor, solicitând votul de încredere.

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