Artistul ne-a dezvăluit că, deși a știut încă de când era copil că vrea să devină actor, a precizat că mereu a avut un plan B. Mai exact, el ar fi putut să devină educator, vânzător sau tâmplar. Despre ultima dintre aceste trei meserii chiar spune că o face și în prezent, dar doar ca hobby.

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„Le zic tinerilor care mă mai invită constant prin licee sau prin facultăți, le povestesc tot timpul cât de bine e să ai un plan B în viață sau un plan C. Că uneori se întâmplă să nu meargă și, ca să nu ajungi în disperarea aia de «n-am ce face în viață», trebuie să ai un plan B. Eu, dacă nu eram actor, eu știam care-i planul B, planul C, planul D, serios. Dar cu actoria o știu de când eram copil. De când eram copil eu am știut că vreau să devin actor.

Părinții mei aveau de tineri, de când eram noi copii mici, o mică prăvălie. De la ei am învățat să vorbesc cu oamenii. Abilitatea lor incredibilă, a părinților mei, a fost… ei știau să vorbească cu oamenii! Pentru că aveau un scop clar definit: să-și vândă marfa din magazin, ca să ne pună nouă pâine pe masă! Eu aș fi putut munci în vânzări.

Dar, de fapt, planul meu B era în educație. Eu, dacă nu făceam actorie, eram educator în orice formă. Poate că profesor, poate învățător… Lucram în educație, în training, în educație formală sau non-formală. În vânzări ar fi fost și asta o opțiune. Și, dacă era o chestie mai fizică, planul de muncă era să fi fost tâmplar. La modul absolut serios vorbesc! Eu lucram în tâmplărie. O fac și acum ca hobby. Eu acasă îmi fac chestii din lemn, dar ca hobby. O fac doar ca hobby, pentru că atâta timp am. Nu am mai mult.

Prietenii și vecinii… fiecare avem câte un mic atelier și mai trecem câte o scândură de la unul la altul. Deci, ca și plan de rezervă, dacă era o chestie de lucru manual, eu aș fi fost tâmplar”, a spus Bob Rădulescu în exclusivitate pentru Libertatea.

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