Cu o experiență personală de 13 mutări în chirie pe parcursul a 20 de ani trăiți în București, Paul Olteanu a demolat mitul conform căruia chiria reprezintă un eșec.

Cele cinci „butoane emoționale” care ne dictează unde locuim

Indiferent că suntem în căutarea unui apartament de cumpărat sau a unei case de închiriat, creierul nostru reacționează la stimulul imobiliar prin prisma a cinci declanșatori psihologici universali. Potrivit lui Paul Olteanu, aceștia sunt:

  1. Statutul: Locuința ca extensie a imaginii de sine (cum arată și unde este poziționată).
  2. Certitudinea (Siguranța): Nevoia de a ști că „este casa mea și nu mă poate da nimeni afară”.
  3. Autonomia: Libertatea de mișcare și spațiul necesar pentru extinderea familiei.
  4. Familiaritatea: Tendința de a alege cartiere cunoscute sau zone în care am mai locuit.
  5. Corectitudinea: Raportul perceput între prețul de listare al pieței și valoarea reală a proprietății.

„La început de drum poate fi vorba pur și simplu despre siguranță. Pe măsură ce familia se extinde și veniturile cresc, căutăm mai mult confort. Este vital să ne alegem o locuință care adresează cât mai multe motivații psihologice personale, nu una evaluată în termeni absoluți (cele mai scumpe materiale sau cel mai exclusivist cartier)”, a precizat Paul Olteanu.

De ce este privită chiria ca un eșec în România?

Tranziția de la regimul comunist la capitalism a lăsat o amprentă profundă asupra mentalității colective din țara noastră. Mesajul generațiilor anterioare – „să fii așezat, la casa ta” – funcționează încă ca o normă socială rigidă. Cu toate acestea, pentru tânăra generație, proprietățile devin din ce în ce mai greu accesibile, iar flexibilitatea capătă o valoare mai mare.

Pentru anumite categorii de public, în special pentru tinerii care își schimbă locul de muncă sau vor să experimenteze viața în diferite zone ale orașului (sau chiar ale lumii), chiria nu este o înfrângere, ci o opțiune strategică excelentă.

Olteanu oferă exemplul propriei sale locuințe: a cumpărat un apartament de la o familie cu doi copii care a fost nevoită să se mute deoarece fetele începuseră școala în altă parte a orașului și pierdeau zilnic o oră pe drum. Dacă ar fi fost în chirie, tranziția acelei familii ar fi fost mult mai simplă și mai puțin costisitoare.

Regula de aur în deciziile financiare: „Să ne dăm timp”

Sistemul nostru nervos tinde să ia decizii ultra-rapide bazate pe ecuația simplă: recompensă versus amenințare. În imobiliare, un design interior spectaculos sau o lumină caldă pot genera un impuls emoțional masiv, capabil să blocheze gândirea rațională.

Cum să eviți o achiziție imobiliară impulsivă:

  • Dormi o noapte (sau două) înainte de a semna: Timpul ajută la „curățarea” chimicalelor cerebrale care generează entuziasmul de moment și readuce luciditatea.
  • Consultă o persoană neutră: Discută cu un partener, un prieten sau un specialist care nu este implicat emoțional și care poate privi cifrele și realitatea tehnică în mod obiectiv.
  • Analizează costul de oportunitate: Întreabă-te: „La ce va trebui să spunem NU pentru a spune DA acestei proprietăți? Ne lasă această rată fără buget de vacanțe sau urgențe?”

Paul Olteanu recunoaște că a fost pe punctul de a cumpăra o casă din 1932 doar pe baza impulsului estetic. După ce a lăsat să treacă o noapte și a investigat structura, a descoperit că proprietarul ascundea probleme structurale grave la podea.

Spațiul în care trăim ne modifică starea psihică

Influența mediului asupra creierului este una majoră. Aglomerația din jur ne poate aglomera, la propriu, mintea. Orașele proiectate exclusiv pentru productivitate, așa cum este Bucureștiul, oferă mult mai greu o stare de relaxare comparativ cu orașe precum Brașov, Oradea sau Sibiu, care oferă perspectivă, terasare și acces rapid la natură.

În concluzie, decizia de a închiria sau de a cumpăra nu ar trebui să se rezume doar la clipurile de pe YouTube unde se compară matematic rata cu chiria.

„Gândiți cu capul vostru și alegeți ce vă sporește starea de bine, nu doar ce sporește veniturile unei companii sau ale unui dezvoltator. Luați decizii în funcție de ce are nevoie sistemul vostru nervos în momentul actual al vieții”, concluzionează Paul Olteanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine este și cum arată soția lui Eugen Tomac. Au împreună o avere fabuloasă, dar un detaliu despre doamna Tomac a atras atenția și a stârnit reacții
Viva.ro
Cine este și cum arată soția lui Eugen Tomac. Au împreună o avere fabuloasă, dar un detaliu despre doamna Tomac a atras atenția și a stârnit reacții
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
Unica.ro
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-a bătut iubitul în văzul tuturor. Tensiunile au explodat când el ar fi refuzat să iasă în oraș
GSP.RO
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-a bătut iubitul în văzul tuturor. Tensiunile au explodat când el ar fi refuzat să iasă în oraș
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
GSP.RO
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
Parteneri
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Libertateapentrufemei.ro
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie
Tvmania.ro
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie

Eugen Tomac, premier desemnat

Strategia din spatele nominalizării lui Eugen Tomac, explicată diferit de doi analiști politici: „Un joc politic în doi pași și neutralizarea bolojenismului”
Interviu
Politică 20:07
Strategia din spatele nominalizării lui Eugen Tomac, explicată diferit de doi analiști politici: „Un joc politic în doi pași și neutralizarea bolojenismului”
Mesajul lui Dominic Fritz după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier: „Nicio formulă cu PSD”
Politică 19:06
Mesajul lui Dominic Fritz după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier: „Nicio formulă cu PSD”
Parteneri
SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan
Adevarul.ro
SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan
Fotbalistul român propus lui Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!”
Fanatik.ro
Fotbalistul român propus lui Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!”
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Ce meserie ar fi avut Bob Rădulescu, dacă nu ajungea actor: „O fac și acum ca hobby. E bine să ai în viață un plan B sau C”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:44
Ce meserie ar fi avut Bob Rădulescu, dacă nu ajungea actor: „O fac și acum ca hobby. E bine să ai în viață un plan B sau C”
Loredana Groza a îmbrăcat costumul emblematic al Nadiei Comăneci. Moment special pe scena din Onești
Stiri Mondene 16:36
Loredana Groza a îmbrăcat costumul emblematic al Nadiei Comăneci. Moment special pe scena din Onești
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
ObservatorNews.ro
Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Parteneri
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
GSP.ro
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
GSP.ro
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
Parteneri
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Mediafax.ro
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Ce au fost nevoiți să aducă anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci după ce au început verificările
Redactia.ro
Ce au fost nevoiți să aducă anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci după ce au început verificările
Un mire de 25 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a spus „Da”. Elicopterul în care se afla alături de soția lui s-a prăbușit
KanalD.ro
Un mire de 25 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a spus „Da”. Elicopterul în care se afla alături de soția lui s-a prăbușit

Politic

Strategia din spatele nominalizării lui Eugen Tomac, explicată diferit de doi analiști politici: „Un joc politic în doi pași și neutralizarea bolojenismului”
Interviu
Politică 20:07
Strategia din spatele nominalizării lui Eugen Tomac, explicată diferit de doi analiști politici: „Un joc politic în doi pași și neutralizarea bolojenismului”
PNL transmite un avertisment clar președintelui Nicușor Dan după desemnarea lui Eugen Tomac ca premier
Politică 19:23
PNL transmite un avertisment clar președintelui Nicușor Dan după desemnarea lui Eugen Tomac ca premier
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Clauza de reziliere plătită de Real Madrid pentru Jose Mourinho! Giovanni Becali a dezvăluit totul
Fanatik.ro
Clauza de reziliere plătită de Real Madrid pentru Jose Mourinho! Giovanni Becali a dezvăluit totul
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?