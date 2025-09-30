Loc de „relaxare” cu „minimum de confort”

Aceasta dispune suplimentar de o curte liberă de 20 mp și de un grup sanitar separat. Apa, canalizarea, curentul și gazele sunt disponibile la limita proprietății.

„Există și un certificat de urbanism în care are ca regim de construcție P+1”, se explică în anunțul de vânzare.

Agentul imobiliar care caută un cumpărător pentru proprietatea din zona Banu Manta spune că aceasta este pretabilă pentru „cei care doresc să-și țină mașina în siguranță și un loc de relaxare sau pentru o locuință cu minimum de confort”.

Prețuri în creștere în Capitală

Imobiliarele bucureștene au continuat să se aprecieze în 2025. Prețul mediu al unui teren în Capitală a ajuns, de exemplu, în prima jumătate a acestui an la 320 euro/mp, după un avans cu 7% față de perioada similară din 2024, arată datele Imobiliare.ro.

Locuințele s-au scumpit, la rândul lor. La începutul toamnei, prețul mediu solicitat pentru apartamentele vechi era cu 18% mai mare față de cel aferent aceluiași interval din 2024 și ajungea la valoarea de 2.072 euro/mp util.

Conform Indicelui Imobiliare.ro, cumpărătorii plătesc, totodată, cu 16% mai mult pentru apartamentele noi, aflate în blocuri finalizate în ultimii cinci ani decât ar fi făcut-o dacă realizau achiziția anul trecut. În medie, acestea sunt scoase la vânzare cu 2.284 euro/mp util.

