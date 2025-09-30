Loc de „relaxare” cu „minimum de confort”

Aceasta dispune suplimentar de o curte liberă de 20 mp și de un grup sanitar separat. Apa, canalizarea, curentul și gazele sunt disponibile la limita proprietății.

„Există și un certificat de urbanism în care are ca regim de construcție P+1”, se explică în anunțul de vânzare

Agentul imobiliar care caută un cumpărător pentru proprietatea din zona Banu Manta spune că aceasta este pretabilă pentru „cei care doresc să-și țină mașina în siguranță și un loc de relaxare sau pentru o locuință cu minimum de confort”.

Prețul fabulos cu care se vinde un vechi garaj din București. Poate fi „o locuință cu minimum de confort”, spune agentul imobiliar

Prețuri în creștere în Capitală

Imobiliarele bucureștene au continuat să se aprecieze în 2025. Prețul mediu al unui teren în Capitală a ajuns, de exemplu, în prima jumătate a acestui an la 320 euro/mp, după un avans cu 7% față de perioada similară din 2024, arată datele Imobiliare.ro

Locuințele s-au scumpit, la rândul lor. La începutul toamnei, prețul mediu solicitat pentru apartamentele vechi era cu 18% mai mare față de cel aferent aceluiași interval din 2024 și ajungea la valoarea de 2.072 euro/mp util. 

Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE"
Recomandări
Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

Conform Indicelui Imobiliare.ro, cumpărătorii plătesc, totodată, cu 16% mai mult pentru apartamentele noi, aflate în blocuri finalizate în ultimii cinci ani decât ar fi făcut-o dacă realizau achiziția anul trecut. În medie, acestea sunt scoase la vânzare cu 2.284 euro/mp util.

A fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri
Știri România 17:57
A fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri
Cresc facturile pentru încălzire: orașele din România care vor plăti cel mai mult iarna aceasta
Știri România 17:00
Cresc facturile pentru încălzire: orașele din România care vor plăti cel mai mult iarna aceasta
Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez"
Stiri Mondene 17:40
Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez”
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:34
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”
Nicușor Dan spune că „acum" există dovezi clare ale interferenței Rusiei în alegerile prezidențiale din România / 20% concedieri din administrație
LiveText
Politică 17:40
Nicușor Dan spune că „acum” există dovezi clare ale interferenței Rusiei în alegerile prezidențiale din România / 20% concedieri din administrație
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele E o chestiune de bun-simț, afirmă Nicușor Dan
Politică 16:49
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele E o chestiune de bun-simț, afirmă Nicușor Dan
