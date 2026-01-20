Fiica adoptivă a fostului mare tenismen Ilie Năstase, Charlotte, a șocat opinia publică după ce a anunțat că a rămas fără casă și fără bani de mâncare. Tânăra a postat recent pe rețelele de socializare o fotografie în care apare căzută pe stradă, făcând un apel disperat către cunoscuți să o ajute financiar.

Charlotte, apel disperat pe social media

Charlotte Năstase a transmis un mesaj cutremurător: „Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”

Contactată de Click!, tânăra a explicat că nu mai are niciun sprijin din partea tatălui său adoptiv, Ilie Năstase: „Îmi trebuie bani! Puteți să-mi trimiteți, vă rog?! Nu am mai vorbit cu tatăl meu pentru că el nu-mi mai răspunde la telefon. M-a blocat de mult…”

Motivul pentru care Ilie Năstase nu a vrut să-și mai ajute fiica adoptivă

Se pare că ruptura dintre Charlotte și Ilie Năstase a început în urmă cu trei ani, după ce tânăra și-a creat un cont pe platforma pentru adulți OnlyFans. În acel moment, Ilie Năstase a decis să nu mai păstreze legătura cu fiica sa adoptivă.

Inițial, Charlotte a acuzat-o pe Ioana Simion că ar fi blocat-o în telefonul tatălui. Ulterior, Ilie Năstase a precizat că el însuși a blocat-o și că nu mai este responsabil de viața copiilor săi adoptivi, deși i-a sprijinit financiar în perioada studiilor.

„Este incredibil ce poate să spună. Păi, cum să umble Ioana la mine în telefon?! Cum să o blocheze soția mea?! Fabulos! Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o.

Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea. Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu Onlyfans-ul său dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea.

Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei.

Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui.

Întrebați-o cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun… Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult?

Dacă dumneavoastră credeți că i-am dat numai 600 de dolari să trăiască în America, înseamnă că minte clonț! M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America… Ea stă în America, eu stau la București… Eu știu ce am făcut pentru ea și fratele ei, de asemenea, adoptat. Le-am dat educație, care este cea mai importantă! Ce să fac? Să mă duc la New York să locuiesc? Am familia mea, aici, în România!”, a declarat Ilie Năstase, la Antena Stars.

