Româncă din Malaga, surprinsă de costul energiei pe timpul iernii

În regiunile de coastă și cele din sudul Spaniei, multe locuințe nu sunt dotate cu sisteme de încălzire. Acest lucru este întâlnit mai ales în zone precum Andaluzia, Murcia sau Comunitatea Valenciană, unde temperaturile scăzute durează doar câteva săptămâni pe an.

Situația diferă însă în funcție de zona geografică. De exemplu, în regiunile din nordul și centrul Spaniei, inclusiv în Madrid, iernile sunt aspre, iar majoritatea locuințelor au calorifere și sisteme de încălzire.

„Locuințele din Spania nu au calorifere, iar iarna te încălzești cum poți și cu siguranță o să simți la buzunar. Noi locuim în Malaga și în sezonul rece sunt cam 15 grade afară, cu mult soare. Când ieși din casă, pui o geacă subțire pe tine și poți să stai liniștit la terasă și să bei un suc. Dar în apartament e un frig de mori. Noi ne încălzim cu calorifere electrice și aerul condiționat. Dar nu e nici pe departe suficient de cald pentru mine”, spune o româncă într-un clip video postat pe contul de TikTok „Bugetista”.

Ea a precizat că a ajuns să plătească și 400 de euro pe lună la curent. „În decembrie (2025 – n.r.) am plătit curentul 280 de euro, iar luna asta (ianuarie 2026 n.r.) 400 de euro”, a adăugat ea.

Cât plătesc românii la curent în Spania și cum se încălzesc

Ea a avut și o întrebare pentru românii care locuiesc în Spania: „Voi cu ce vă încălziți iarna?”.

Iar răspunsurile nu s-au lăsat așteptate. Au fost persoane care au criticat-o pe aceasta pentru faptul că a generalizat situația din Spania. Ei au spus că sunt zone din această țară unde temperaturile scad și sub 0 grade Celsius și că locuințele au centrale instalate.

„Greșit spus «locuințele din Spania», Málaga nu înseamnă toată Spania. În zona unde locuiesc eu toate casele și apartamentele au calorifere și centrale instalate. Și ca răspuns la întrebarea ta, eu am centrală pe peleți”, a comentat un român care locuiește în Spania.

„Locuiesc în Granada, aici doar blocurile noi au calorifere. Pentru a nu plăti mult curentul mi-am cumpărat un radiator cu butelie”, a scris o altă persoană.

Au fost și mulți români, din diverse zone ale Spaniei, care au precizat cât plătesc pe lună la curent: „Eu la curent plătesc 70-100 de euro la lună, dar pentru încălzire am calorifere și centrală pe peleți”; „Eu locuiesc în Roquetas de Mar (Almeria – n.r.) aici la fel nu sunt calorifere. Am plătit curentul 320 de euro”.

Alții au spus: „În Sabadell avem centrala pe gaz și plătim gazul în jur de 200 euro”; „Almería – climă (aer condiționat prin conductă). Afara sunt 17-20°, în casa 18-19°. Apartament de 85 mp. Programăm clima câte doua ore de trei ori pe zi așa că tot timpul avem în casa 24 de grade. Ultima factura a fost de 180 euro, consumul a fost pe noiembrie și decembrie”; „Eu stau în Benidorm. În camera unde dorm eu nu încălzesc cu nimic. La copil am calorifer electric de mic consum. Curentul e maxim 45 de euro pe lună, dar în schimb am plapume din pene și nu mie frig deloc”

De asemenea, o persoană din Madrid a menționat că plătește „cam 100-150 euro pe luna gaz pentru încălzire”.

A renunțat la viața din Anglia pentru a se stabili în Spania

Românca, ce postează pe contul de TikTok „Bugetista”, a locuit, împreună cu familia sa, în Marea Britanie, timp de șase ani. În 2025, ea a decis, împreună cu soțul și cu băiatul lor, să se întoarcă în Spania, țară unde trăise în urmă cu aproximativ 10 ani.

„Noi am ajuns la concluzia că Anglia nu mai era locul care să merite efortul. Așa că am plecat în Spania, unde am găsit ce ne-am dorit: soare, prețuri decente și o viață care chiar se simte ca o viață”, a spus românca într-un alt clip video.

