Româncă din Malaga, surprinsă de costul energiei pe timpul iernii

În regiunile de coastă și cele din sudul Spaniei, multe locuințe nu sunt dotate cu sisteme de încălzire. Acest lucru este întâlnit mai ales în zone precum Andaluzia, Murcia sau Comunitatea Valenciană, unde temperaturile scăzute durează doar câteva săptămâni pe an.

Situația diferă însă în funcție de zona geografică. De exemplu, în regiunile din nordul și centrul Spaniei, inclusiv în Madrid, iernile sunt aspre, iar majoritatea locuințelor au calorifere și sisteme de încălzire.

„Locuințele din Spania nu au calorifere, iar iarna te încălzești cum poți și cu siguranță o să simți la buzunar. Noi locuim în Malaga și în sezonul rece sunt cam 15 grade afară, cu mult soare. Când ieși din casă, pui o geacă subțire pe tine și poți să stai liniștit la terasă și să bei un suc. Dar în apartament e un frig de mori. Noi ne încălzim cu calorifere electrice și aerul condiționat. Dar nu e nici pe departe suficient de cald pentru mine”, spune o româncă într-un clip video postat pe contul de TikTok „Bugetista”.

 
 @bugetista1 Iarna in Spania e destul de cald afara.  Dar în casa e foarte frig. Și facturile cresc considerabil. #spania #viatainspania #malaga #romanidinspania #cheltuieli ♬ original sound - Bugetista

Ea a precizat că a ajuns să plătească și 400 de euro pe lună la curent. „În decembrie (2025 – n.r.) am plătit curentul 280 de euro, iar luna asta (ianuarie 2026 n.r.) 400 de euro”, a adăugat ea.

Cât plătesc românii la curent în Spania și cum se încălzesc

Ea a avut și o întrebare pentru românii care locuiesc în Spania: „Voi cu ce vă încălziți iarna?”.

Iar răspunsurile nu s-au lăsat așteptate. Au fost persoane care au criticat-o pe aceasta pentru faptul că a generalizat situația din Spania. Ei au spus că sunt zone din această țară unde temperaturile scad și sub 0 grade Celsius și că locuințele au centrale instalate.

„Greșit spus «locuințele din Spania», Málaga nu înseamnă toată Spania. În zona unde locuiesc eu toate casele și apartamentele au calorifere și centrale instalate. Și ca răspuns la întrebarea ta, eu am centrală pe peleți”, a comentat un român care locuiește în Spania.

„Locuiesc în Granada, aici doar blocurile noi au calorifere. Pentru a nu plăti mult curentul mi-am cumpărat un radiator cu butelie”, a scris o altă persoană.

Au fost și mulți români, din diverse zone ale Spaniei, care au precizat cât plătesc pe lună la curent: „Eu la curent plătesc 70-100 de euro la lună, dar pentru încălzire am calorifere și centrală pe peleți”; „Eu locuiesc în Roquetas de Mar (Almeria – n.r.) aici la fel nu sunt calorifere. Am plătit curentul 320 de euro”.

Alții au spus: „În Sabadell avem centrala pe gaz și plătim gazul în jur de 200 euro”; „Almería – climă (aer condiționat prin conductă). Afara sunt 17-20°, în casa 18-19°. Apartament de 85 mp. Programăm clima câte doua ore de trei ori pe zi așa că tot timpul avem în casa 24 de grade. Ultima factura a fost de 180 euro, consumul a fost pe noiembrie și decembrie”; „Eu stau în Benidorm. În camera unde dorm eu nu încălzesc cu nimic. La copil am calorifer electric de mic consum. Curentul e maxim 45 de euro pe lună, dar în schimb am plapume din pene și nu mie frig deloc”

De asemenea, o persoană din Madrid a menționat că plătește „cam 100-150 euro pe luna gaz pentru încălzire”.

A renunțat la viața din Anglia pentru a se stabili în Spania

Românca, ce postează pe contul de TikTok „Bugetista”, a locuit, împreună cu familia sa, în Marea Britanie, timp de șase ani. În 2025, ea a decis, împreună cu soțul și cu băiatul lor, să se întoarcă în Spania, țară unde trăise în urmă cu aproximativ 10 ani.

„Noi am ajuns la concluzia că Anglia nu mai era locul care să merite efortul. Așa că am plecat în Spania, unde am găsit ce ne-am dorit: soare, prețuri decente și o viață care chiar se simte ca o viață”, a spus românca într-un alt clip video.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri eJobs: 260.000 de joburi noi în 2025, iar guvernul anunță o modificare legislativă importantă

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
Unica.ro
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
GSP.RO
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Cum s-a văzut aurora boreală în România. Fenomenul a fost provocat de o furtună geomagnetică severă
Știri România 11:08
Cum s-a văzut aurora boreală în România. Fenomenul a fost provocat de o furtună geomagnetică severă
Un român aflat în trenul groazei din Spania s-a salvat cu un sfat primit de la bunicul său: "Era mecanic și mi-am amintit imediat"
Știri România 11:04
Un român aflat în trenul groazei din Spania s-a salvat cu un sfat primit de la bunicul său: „Era mecanic și mi-am amintit imediat”
Parteneri
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul.ro
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
Fanatik.ro
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Elle.ro
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius Urzică. Simona, dezvăluiri în lacrimi la Power Couple România: „Este operată pe urechiușa stângă”
Stiri Mondene 11:40
Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius Urzică. Simona, dezvăluiri în lacrimi la Power Couple România: „Este operată pe urechiușa stângă”
Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc pe 20 ianuarie 2026. Cum s-au pregătit sora și fratele fotbalistului: „Champions League”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:06
Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc pe 20 ianuarie 2026. Cum s-au pregătit sora și fratele fotbalistului: „Champions League”
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
ObservatorNews.ro
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
GSP.ro
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
Parteneri
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Mediafax.ro
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Ce scria în biletele de adio lăsate de bărbatul de 45 de ani din Timișoara, care și-a pus capăt zilelor prin decapitare: „Iubita mea..”
KanalD.ro
Ce scria în biletele de adio lăsate de bărbatul de 45 de ani din Timișoara, care și-a pus capăt zilelor prin decapitare: „Iubita mea..”

Politic

Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința de la Vila Lac
Politică 19 ian.
Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința de la Vila Lac
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații: „Ajungem ca PNȚCD”
Politică 19 ian.
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații: „Ajungem ca PNȚCD”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
Fanatik.ro
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința