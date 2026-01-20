Meteorologul amator Roberto Popa, administratorul paginii Meteo Tulca, a explicat pentru Bihoreanul că fenomenul a fost cauzat de o erupție solară de clasă X (X1.95), una dintre cele mai intense categorii, relatează publicația locală Bihoreanul.

„Acest tip de furtună permite apariția aurorei boreale la latitudini neobișnuit de joase, inclusiv în România”, a precizat Popa.

Erupția a fost însoțită de o ejecție masivă de masă coronală, un nor de particule încărcate electric care, interacționând cu câmpul magnetic al Pământului, a declanșat fenomenul vizibil pe cer.

Culorile fascinante au o explicație științifică bine stabilită. Verdele, cea mai frecventă culoare, este produs de oxigen la altitudini de aproximativ 96 km, în timp ce roșul apare la altitudini mai mari de 320 km.

Nuanțele de albastru și violet sunt generate de interacțiunea particulelor solare cu azotul din atmosferă, la altitudini mai joase. Galbenul, mai rar întâlnit, rezultă din combinația dintre verde și roșu sau din interacțiuni speciale cu oxigenul.

Fotografii cu aurora boreală vizibilă din România au fost postate și de publicația Meteoplus.

Specialiștii subliniază că nuanțele roșii și violet indică un fenomen de intensitate ridicată. Astfel de aurore boreale se pot manifesta doar în perioadele de activitate solară extremă, cum este actualul maxim al ciclului solar.

Pentru pasionații de astronomie, recomandarea este să urmărească alertele privind furtunile geomagnetice, mai ales în nopțile senine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE