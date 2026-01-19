Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. Pauliuc a explicat că statul are obligația de a sprijini persoanele care primesc un astfel de diagnostic și că măsura actuală echivalează cu „o taxă reală pe boală”, au precizat persoanele care au asistat la ședința liberalilor pentru Libertatea.

A doua cerere a senatoarei PNL s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Nicoleta Pauliuc a explicat că aceste venituri sunt destinate unor persoane aflate deja în dificultate și că PNL ar trebui să susțină protejarea celor vulnerabili.

Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”. Mai mult, premierul a precizat că mai există state europene în care prima zi de concediu medical nu este plătită. Pauliuc a ripostat și i-a explicat că legea deja conține excepții, cum ar fi scutirea de la plata impozitelor locale pentru proprietarii de mașini istorice. La această observație, Bolojan nu i-a mai dat niciun răspuns.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.



