Celebrul artist a fost condamnat inițial la opt luni de închisoare, cu amânarea executării, însă procurorii nu au fost de acord cu decizia instanței și au depus contestație, pe motiv că doresc ca artistul să primească o pedeapsă mai mare.

Primul termen din proces, care a avut loc la Curtea de Apel București, a fost unul cu un impact emoțional destul de mare pentru Dorian Popa. Acesta a apărut înconjurat de bodyguarzi și cu nasul bandajat, deoarece recent a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă.

Mai mult decât atât, se pare că după ce a ajuns în sala de judecată, Dorian Popa a fost întrebat de magistrați ce s-a întâmplat în ziua în care polițiștii l-au prins la volan sub influența substanțelor interzise.

Artistul nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi, afirmând, potrivit celor de la televiziunea Digi 24, că acela a fost un incident izolat, regretă cele întâmplate și îi pare foarte rău că și-a dezamăgit mama.

Dorian Popa se va prezenta din nou la Curtea de Apel București pe 18 februarie 2026, aceasta fiind data primită în dosar pentru un nou termen de judecată.

În primă instanță, pe lângă cele opt luni de închisoare, cu amânarea executării, Dorian Popa a fost obligat să plătească și 1.700 de lei către statul român, drept cheltuieli de judecată.

