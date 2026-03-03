Proprietarii din Brașov au majorat cel mai mult prețurile în februarie, mai exact cu 1,6%. Media înregistrată pe piața rezidențială locală a ajuns la 2.202 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Cele mai semnificative scumpiri au putut fi observate, în ultimul an, în București. Proprietarii scot la vânzare apartamente în blocuri vechi cu un preț mediu de 2.200 de euro/mp util. În februarie 2025, locuințe similare puteau fi achiziționate cu 1.910 euro/mp util. Doar în ultima lună, prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele vechi din Capitală a crescut cu 1,3%.

Prețuri cu 11% mai mari sunt practicate și în Constanța, Iași și Timișoara față de februarie 2025. Cumpărătorii din Constanța plătesc, în medie, 1.953 de euro/mp util pentru un apartament vechi, iar cei din Iași 1.937 de euro/mp util. Pe parcursul lunii trecute, proprietarii au crescut prețurile cu 1,3%, respectiv cu 1,1%, în aceste două orașe.

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele vechi din Timișoara a ajuns la 1.869 de euro/mp util. Practic, discutăm despre cele mai accesibile locuințe pe care le poți cumpăra în 2026 într-unul dintre cele mai mari orașe din țară. În luna februarie, proprietarii au scumpit însă și aici prețurile, cu 1,4%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Cele mai scumpe apartamente vechi pot fi găsite, în schimb, în Cluj-Napoca. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor este, în acest caz, de 3.254 de euro/mp util. Orașul din vestul țării este singurul în care prețurile au stagnat în februarie.