De mai bine de doi ani, Petre Claudiu Lețu, 46 de ani, din Popești-Leordeni, Ilfov, este chinuit de o boală degenerativă care degradează lent și progresiv cartilagiul articulației șoldului. În acest răstimp, coxartroza l-a transformat într-un om dependent de mersul cu ajutorul bastonului și l-a aruncat departe de orice posibilitate de a se întreține muncind, așa cum o făcea înainte. Pentru a trece peste aceste momente grele, pentru a putea să meargă din nou fără dureri, Petre trebuie să fie operat, însă pentru asta are nevoie de 10.000 de euro, bani pe care speră să-i strângă cu ajutorul semenilor, prin intermediul Fundației Ringier România.

Petre merge cu mare greutate, doar cu ajutorul bastonului

Pentru Petre – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, problemele de sănătate au început în anul 2021 după ce a trecut printr-un sever episod de COVID. Bărbatul a ajuns în stare gravă la un spital din București unde, timp de 30 de zile, a fost monitorizat, tratat și menținut la aparate de oxigen. La scurt timp după perioada de spitalizare, Petre a plecat în Germania unde și-a reluat activitatea, aceea de îngrijitor de persoane în vârstă la un azil.

Aproximativ doi ani mai târziu, în toamna anului 2023, la finele contractului, bărbatul s-a întors în țară însă momentul a coincis cu declanșarea unui alt episod legat de sănătatea lui. Dureri mari localizate la picioare au început să-l chinuie și, într-un timp destul de scurt, i-au creat probleme la mers. Au urmat doi ani de investigații, de tratamente și de cure care să-l ajute să scape de dureri.

„Boala s-a agravat și am ajuns în situația de a merge, cu mare greutate, doar în baston”

După COVID, am plecat în Germania să lucrez ca îngrijitor de persoane în vârstă. Părea că sunt bine după suferința provocată de boală. Dar când am venit acasă, după încheierea contractului, m-am trezit cuprins de dureri la picioare. Doi ani am umblat pe la doctori, am făcut ce mi s-a spus… Am slăbit vreo 30 de kilograme… Din cauza bolii nu am putut să mai muncesc și toate investigațiile le-am făcut din postura de coasigurat al soției mele, Rosalinda. Însă am oprit toate demersurile medicale atunci când în 2025 a fost deființată această posibilitate de a fi coasigurat… Atunci, boala s-a agravat și am ajuns în situația de a merge, cu mare greutate, doar în baston”, povestește Petre Lețu.

Cartilagiul de la șold este necrozat și risc să nu mai merg niciodată”

În ianuarie 2025, Petre a primit verdictul, explicația medicală a tuturor suferințelor sale: coxartroză bilaterală. Un diagnostic care l-a îndepărtat de orice posibilitate de a mai putea face munci fizice, precum făcea din postura de îngrijitor de vârstnici. De aceea, a încercat să-și găsească un serviciu la care să lucreze fie de acasă, fie de la birou, dar, din nefericire, nu a găsit nimic. Cum posibilitatea de a fi tratat în baza unei asigurări medicale nu mai exista, iar resursele financiare erau ca și inexistente, Petre a fost nevoit să întrerupă totul.

Acum, singura variantă de a mă face bine este o operație la șold (n.r. artoplastie – articulația uzată este înlocuită cu o proteză când tratamentele nu mai dau rezultate) pentru că lucrurile s-au agravat în timpul în care nu am putut să mă tratez, din lipsa banilor. Cartilagiul de la șold este necrozat. Sângele nu mai circulă așa cum trebuie și risc să nu mai merg niciodată, dacă nu ajung la operație. Medicii au spus că am la dispoziție un an, dar mai bine de jumătate din această perioadă a trecut… Pentru a fi operat am nevoie ca de aer de 10.000 de euro, sumă care include investigațiile de dinainte de operație și tratamentele postoperatorii. De aceea, îi rog pe toți aceia care îmi pot fi aproape să mă ajute cu cât de puțin”, este apelul disperat pe care Petre îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Pentru Petre, un ajutor uriaș ar fi și dacă oameni cu suflet ar reuși să îl ajute să-și plătească o asigurare medicală valabilă un an care costă 2.460 de lei. Așa, ar avea acces la serviciile medicale de stat, poate chiar și la operație.

Cei care doresc să îl ajute pe Petre o pot face accesând butoanele de donație de mai jos sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 14 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

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