Cu două emisiuni la PRO TV, „Ce spun românii” și „Săriți de pe fix”, prezentatorul nu a mai apărut pe post, iar acum cei din Pache Protopopescu au făcut un anunț oficial pe internet.

Din câte se pare, Cabral va reveni în curând cu un nou sezon „Săriți de pe fix”: vor începe filmările pentru cel de-al treilea sezon al show-ului, iar PRO TV caută oameni care să meargă în public.

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„Dăm startul filmărilor pentru sezonul 3 și te invităm să fii alături de noi! Cum poți participa? Simplu! Intră pe link-ul din bio, completează formularul și alege ziua care ți se potrivește. Un coleg din echipa noastră te va contacta cu toate detaliile necesare. Regulamentul și condițiile de participare sunt disponibile pe site”, a fost anunțul postat pe Instagram, pe paginile oficiale PRO TV și „Săriți de pe fix”.

Iar în momentul în care accesezi pagina despre care vorbesc cei de la PRO TV ești anunțat că filmările care au loc în comuna Ștefănești din județul Ilfov durează mai mult de 5 ore.

„Te distrează de nu te vezi din primul rând! Pentru comedie la puterea 1000, urmează pașii de mai jos și fii martor la filmările celui mai trăsnit show de divertisment din România! Pentru buna desfășurare a programului de filmare, avem nevoie de prezența ta minimum 5 ore. Stai liniștit, distracția e garantată!

Filmările au loc în comuna Ștefănești, județul Ilfov. Transportul la locație și costurile atașate se află în sarcina participantului”, este mesajul de pe pagina de înscrieri pentru emisiunea „Săriți de pe fix”.

Referitor la cealaltă emisiune prezentată de Cabral, „Ce spun românii”, se pare că pe pagina de casting a celor de la PRO TV sunt deschise înscrierile.

„Sute de întrebări, mii de răspunsuri. Un singur pas până la cel mai amuzant duel al familiilor! Completează formularul și înscrie-ți familia pentru distracție”, este mesajul care apare pe site-ul de casting al televiziunii din Pache Protopopescu, în legătură cu show-ul „Ce spun românii”.

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