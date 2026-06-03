Grindeanu cere retragerea generalului Gheorghiță

Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, consideră că menținerea generalului în fruntea Armatei Române poate afecta credibilitatea instituției, în contextul anchetei aflate în desfășurare.

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română. În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Șeful Statului Major al Apărării, audiat la DNA

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a fost audiat marți, 2 iunie, de procurorii DNA Militar.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că instituția cooperează cu autoritățile judiciare și că DNA desfășoară activități specifice de verificare.

Potrivit procurorilor anticorupție, generalul este suspect de complicitate la uzurparea funcției într-un dosar care vizează emiterea unui ordin prin care numărul locurilor finanțate de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport a fost suplimentat cu 20.

Conform DNA, beneficiarii măsurii au fost candidați admiși inițial pe locurile cu taxă, iar „la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale”.

Generalul Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile

Șeful Statului Major al Apărării a respins acuzațiile formulate de DNA și susține că nu a comis nicio faptă de corupție.

„Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească dacă există suficiente probe pentru continuarea urmăririi penale în cauză.

Miercuri, 3 iunie, continuă audierile în dosarul de corupție de la vârful Armatei Române, instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția Militară, în anchetă care vizează posibile fapte legate de suplimentarea unor locuri bugetate și posibile beneficii obținute în sistemul militar.

Fiica unui general se numără printre persoanele așteptate astăzi la sediul DNA pentru audieri.

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