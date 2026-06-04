Conflictul dintre cele două tinere artiste a degenerat

Deși părea că disputa dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică s-a stins, tensiunile dintre cele două au reizbucnit. De această dată, conflictul nu s-a mai desfășurat doar în mediul online.

Potrivit relatărilor făcute de cele două, incidentul a avut loc într-un restaurant, unde Iuliana Beregoi se afla alături de sora sa, Ana Beregoi, și de iubitul acesteia. În același local a ajuns și Andreea Bostănică împreună cu familia sa.

La scurt timp, între cele două artiste din Republica Moldova a izbucnit un conflict care, potrivit declarațiilor publice, s-a transformat într-o altercație fizică.

Andreea Bostănică s-a bătut cu Ana Beregoi (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 35

Andreea Bostănică: „Am fost agresată fizic”

După incident, Andreea Bostănică a publicat o serie de declarații în mediul online și a susținut că a ajuns atât la ambulanță, cât și la poliție.

„Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență, și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, verbal nu mai vorbesc. Am fost agresată verbal 10 minute în șir, în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat ce ți-am făcut, ce ți-am făcut Iuliana Beregoi? De ce împingi prietenii mei pe stradă, ce vrei de la mine?

La care am primit pumnii în cap, am fost trasă de păr de Iuliana Beregoi, de Ana Beregoi și de iubitul Anei Beregoi, Islam, de origine arabă. Mi s-au provocat mai multe lovituri în cap pentru simplul fapt că am vrut să intru într-un restaurant să mănânc, la care aparent ele erau în acel restaurant și eu când am încercat să deschid ușa, pur și simplu nu m-au lăsat să intru.”

Influencerița a afirmat că ar fi încercat doar să clarifice o situație legată de una dintre prietenele sale și că discuția ar fi degenerat rapid.

Acuzații grave la adresa surorilor Beregoi și a iubitului Anei

Andreea Bostănică susține că agresiunea ar fi continuat în interiorul restaurantului. „Islam, iubitul Anei de origine arabă, apropo, sfânta noastră Ana Unicorn, mi-a dat o lovitură către brațul drept. M-a lovit, mi-a dat telefonul jos, telefonul meu este foarte zgâriat în momentul de față. Mi-a spus, tu nu ai dreptul să filmezi.

Și după care încă n-am reușit să apăs pe filmare și a început să mă tragă de păr și să îmi ofere lovituri la cap, la care eu normal că i-am răspuns.”

În continuare, Andreea Bostănică a afirmat că întreaga confruntare ar fi fost pregătită dinainte și că intenționează să meargă mai departe pe cale legală. „Eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată.”

„Mie mi-e frică pentru viața mea”

În mesajele publicate online, Andreea Bostănică a declarat că se teme pentru siguranța sa și a familiei sale. „Vreau să fac un anunț la final. Eu dacă o să pățesc ceva, să știți că tot vine din partea clanului Beregoi. Mie mi-e frică pentru viața mea, pentru familia mea. Așa că vreau să știți că eu dacă o să mi se întâmple ceva, eu nu am alți oameni care îmi vor răul.”

Influencerița a afirmat și că speră ca autoritățile din Republica Moldova să analizeze cazul.

Iuliana Beregoi respinge acuzațiile

La scurt timp după declarațiile Andreei Bostănică, Iuliana Beregoi a publicat propriul punct de vedere și a respins categoric acuzațiile. Cu lacrimi în ochi, artista a susținut că ea și familia sa au fost cele provocate și că Andreea Bostănică ar fi inițiat conflictul.

„Abia așteptam să văd cât de departe poți să ajungi cu minciuna. Eu nu o să vorbesc așa cum vorbești tu, eu o să vorbesc așa cum vorbesc și cum am vorbit astăzi cu tine, pentru că astăzi am ieșit împreună cu sora mea și cu prietenul ei, am ieșit într-un restaurant să luăm cina.”

Iuliana Beregoi susține că Andreea Bostănică ar fi venit la masa lor și ar fi început să filmeze. „Ai apărut în restaurant. Eu tremuram pentru că erați trei femei. Eu am început să tremur foarte tare pentru că erați trei femei: tu, mama ta și sora mamei tale. Noi eram niște copiii pe lângă voi.”

„Sora mea poartă aparat auditiv”

În relatarea sa, Iuliana Beregoi a afirmat că sora ei, Ana, ar fi fost agresată în timpul incidentului. „Sora mea poartă aparatul auditiv. Ea aude rău. E stricat aparatul auditiv. Noroc că eu m-am întors fix când tu ai început să o bați pe sora mea și eu am văzut tot circul ăsta și eu am prins momentul.”

Totodată, artista a susținut că imaginile publicate de Andreea Bostănică ar demonstra că aceasta a mers la masa lor și că ea a încercat să evite conflictul.

Iuliana Beregoi: „M-am săturat să îmi distrugă numele și familia”

În finalul mesajului său, Iuliana Beregoi a transmis că nu mai este dispusă să accepte acuzațiile formulate la adresa sa.

„M-am săturat să-i permit unei fete căreia nu i-am făcut niciodată nimic să îmi distrugă numele și familia. Chiar vreau să vă rog să nu credeți niciun cuvânt din ce a zis această femeie. Eu nu sunt atât de bolnavă încât să mint în halul ăsta.

Femeia a căutat conflict cât să apară ceva despre mine nașpa. Cred că oamenii normali o să vadă adevărul, până unde pot ajunge unii oameni ca să distrugă pe cineva.”

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, atât Andreea Bostănică, cât și Ana Beregoi ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale după altercație. Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat public concluzii oficiale privind incidentul și nici eventuale măsuri dispuse în urma plângerilor formulate.

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