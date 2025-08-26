Iată care sunt recomandările experților Imobiliare.ro pentru tinerii aflați în căutarea unei locuințe de închiriat.

Cu sau fără coleg de apartament?

În primul rând, trebuie să te hotărăști din start ce tip de locuință ți-ai dori și dacă ești sau nu dispus să împarți cheltuielile, dar și spațiul, cu unul sau mai mulți colegi de apartament. Dacă vrei să ai parte de cât mai multă intimitate, iar bugetul pe care îl ai la dispoziție îți permite acest lucru, atunci te vei orienta, cel mai probabil, spre o garsonieră. Dacă nu te deranjează să împarți spațiul cu altcineva, atunci vei căuta apartamente mai spațioase.

Poți încerca să arunci o privire și la locuințe cu 4 camere, de exemplu, pe care nu le-ai lua în considerare în mod normal. În unele cazuri, diferențele de preț dintre locuințele de închiriat cu 3 și 4 camere nu sunt atât de mari, iar tu și colegii tăi de apartament vă veți bucura de mai mult spațiu.

Din ce cartier începi căutarea?

Apropierea de facultate poate fi utilă, dar nu este nici pe departe necesară. În București, de exemplu, poți să ajungi destul de rapid la cursuri cam din orice colț al orașului folosind metroul. Dacă te muți în Capitală, aruncă o privire pe harta rețelei de transport prin subteran. Așa poți verifica ce locuințe se află în apropierea unei stații și te poți orienta și spre apartamente din blocuri aflate mai spre periferie, unde prețurile sunt mai mici.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Poate fi util, totodată, să cunoști cartierele unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat. Acest lucru îți mărește șansele de a-ți găsi locuința potrivită. În Cluj-Napoca, de exemplu, cea mai extinsă ofertă poate fi găsită în zone precum Mărăști, Gheorgheni, Mănăștur, Zorilor, Bună Ziua sau în centrul orașului. Centrul este, însă, și cel mai scump. Trebuie să plătești, în medie, 680 euro/lună pentru a închiria un apartament. În Mănăștur, în schimb, plătești 500 euro/lună, potrivit datelor Imobiliare.ro.

În Brașov, cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zone precum Tractorul, Centrul Civic, Astra sau Răcădău, în timp ce în Timișoara ai la dispoziție cea mai extinsă ofertă în zone precum Calea Aradului, Complex Studențesc, Torontalului sau Lipovei.

Ce înseamnă, de fapt, o chirie ieftină?

Chiriile pe care le solicită proprietarii diferă considerabil de la un oraș la altul, de la o zonă la alta și de la un tip de locuință la alta. În București sau în Cluj-Napoca, de exemplu, vei plăti sume mai mari decât în Iași sau în Sibiu chiar și pentru unele dintre cele mai ieftine apartamente. Totul ține de raportul dintre cerere și ofertă.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Unele zone sunt în mod tradițional mai scumpe decât altele în marile orașe. În Capitală chiriile depășesc 2.000 euro/lună în cartiere exclusiviste precum Primăverii sau în cazul locuințelor de pe Șoseaua Nordului. În cea mai ieftină zonă din București, Militari, chiria medie pentru un apartament este de doar 380 euro/lună.

Diferențele sunt semnificative în comparație cu Bucureștiul și dacă ne uităm la situația înregistrată pe piața chiriilor din Iași . Chiar și în centrul orașului achiți doar 550 euro/lună pentru un apartament, iar în cele mai accesibile cartiere, Frumoasa sau Canta, chiria medie lunară este de 355-370 euro.

Nu e o problemă dacă nu știi exact care sunt zonele din orașul în care urmează să te muți unde ai cele mai multe șanse să găsești o locuință de închiriat la un preț cât mai bun. Dacă îți cauți apartamentul sau garsoniera pe Imobiliare.ro ai la dispoziție un feature nou care îți este dedicat.

Filtrul “Ideal pentru studenți” te ajută să identifici rapid locuințele care pot fi închiriate cu un buget cât mai scăzut. Este disponibil în cazul căutărilor realizate la nivelul ofertei din București, Timișoara, Oradea, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu și Târgu Mureș. Acesta este disponibil pe homepage, în meniul extins de filtre la care poți apela pentru identificarea proprietăților care se potrivesc cât mai bine cerințelor tale sau direct pe harta care îți arată poziționarea locuințelor care pot fi închiriate în orașul în care vrei să te muți.

Recomandări Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american

Contractul de închiriere, mai mult decât un moft

Nu trece cu vederea semnarea unui contract de închiriere cu proprietarul, indiferent de locuința pe care alegi să o închiriezi în toamna aceasta. Un astfel de document este mai mult decât un moft, este o modalitate de a te proteja ulterior de eventuale abuzuri venite din partea proprietarului – de la vizite neanunțate la creșterea neașteptată a chiriei sau la solicitarea evacuării spațiului peste noapte.

Faptul că un proprietar insistă să nu semneze un contract cu viitorul său chiriaș trebuie să fie un semnal de alarmă pentru tine. Unii ți-ar putea oferi chiar și un discount doar ca să evite un astfel de document, dar pentru siguranța și confortul tău ulterior este bine să refuzi.

Poți consulta gratuit ghidurile Imobiliare.ro dedicate exclusiv chiriașilor , dacă ai nevoie de informații suplimentare care să te ajute să te păzești de capcanele de care poți da atunci când închiriezi o locuință.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE