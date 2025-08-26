Iată care sunt recomandările experților Imobiliare.ro pentru tinerii aflați în căutarea unei locuințe de închiriat.

Cu sau fără coleg de apartament?

În primul rând, trebuie să te hotărăști din start ce tip de locuință ți-ai dori și dacă ești sau nu dispus să împarți cheltuielile, dar și spațiul, cu unul sau mai mulți colegi de apartament. Dacă vrei să ai parte de cât mai multă intimitate, iar bugetul pe care îl ai la dispoziție îți permite acest lucru, atunci te vei orienta, cel mai probabil, spre o garsonieră. Dacă nu te deranjează să împarți spațiul cu altcineva, atunci vei căuta apartamente mai spațioase.

Poți încerca să arunci o privire și la locuințe cu 4 camere, de exemplu, pe care nu le-ai lua în considerare în mod normal. În unele cazuri, diferențele de preț dintre locuințele de închiriat cu 3 și 4 camere nu sunt atât de mari, iar tu și colegii tăi de apartament vă veți bucura de mai mult spațiu.

Din ce cartier începi căutarea?

Apropierea de facultate poate fi utilă, dar nu este nici pe departe necesară. În București, de exemplu, poți să ajungi destul de rapid la cursuri cam din orice colț al orașului folosind metroul. Dacă te muți în Capitală, aruncă o privire pe harta rețelei de transport prin subteran. Așa poți verifica ce locuințe se află în apropierea unei stații și te poți orienta și spre apartamente din blocuri aflate mai spre periferie, unde prețurile sunt mai mici.

Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
Recomandări
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Poate fi util, totodată, să cunoști cartierele unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat. Acest lucru îți mărește șansele de a-ți găsi locuința potrivită. În Cluj-Napoca, de exemplu, cea mai extinsă ofertă poate fi găsită în zone precum Mărăști, Gheorgheni, Mănăștur, Zorilor, Bună Ziua sau în centrul orașului. Centrul este, însă, și cel mai scump. Trebuie să plătești, în medie, 680 euro/lună pentru a închiria un apartament. În Mănăștur, în schimb, plătești 500 euro/lună, potrivit datelor Imobiliare.ro.

În Brașov, cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zone precum Tractorul, Centrul Civic, Astra sau Răcădău, în timp ce în Timișoara ai la dispoziție cea mai extinsă ofertă în zone precum Calea Aradului, Complex Studențesc, Torontalului sau Lipovei.

Ce înseamnă, de fapt, o chirie ieftină?

Chiriile pe care le solicită proprietarii diferă considerabil de la un oraș la altul, de la o zonă la alta și de la un tip de locuință la alta. În București sau în Cluj-Napoca, de exemplu, vei plăti sume mai mari decât în Iași sau în Sibiu chiar și pentru unele dintre cele mai ieftine apartamente. Totul ține de raportul dintre cerere și ofertă.

Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David
Recomandări
Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Unele zone sunt în mod tradițional mai scumpe decât altele în marile orașe. În Capitală chiriile depășesc 2.000 euro/lună în cartiere exclusiviste precum Primăverii sau în cazul locuințelor de pe Șoseaua Nordului. În cea mai ieftină zonă din București, Militari, chiria medie pentru un apartament este de doar 380 euro/lună.

Diferențele sunt semnificative în comparație cu Bucureștiul și dacă ne uităm la situația înregistrată pe piața chiriilor din Iași. Chiar și în centrul orașului achiți doar 550 euro/lună pentru un apartament, iar în cele mai accesibile cartiere, Frumoasa sau Canta, chiria medie lunară este de 355-370 euro.

Nu e o problemă dacă nu știi exact care sunt zonele din orașul în care urmează să te muți unde ai cele mai multe șanse să găsești o locuință de închiriat la un preț cât mai bun. Dacă îți cauți apartamentul sau garsoniera pe Imobiliare.ro ai la dispoziție un feature nou care îți este dedicat.

Filtrul “Ideal pentru studenți” te ajută să identifici rapid locuințele care pot fi închiriate cu un buget cât mai scăzut. Este disponibil în cazul căutărilor realizate la nivelul ofertei din București, Timișoara, Oradea, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu și Târgu Mureș. Acesta este disponibil pe homepage, în meniul extins de filtre la care poți apela pentru identificarea proprietăților care se potrivesc cât mai bine cerințelor tale sau direct pe harta care îți arată poziționarea locuințelor care pot fi închiriate în orașul în care vrei să te muți.

Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american
Recomandări
Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american

Contractul de închiriere, mai mult decât un moft

Nu trece cu vederea semnarea unui contract de închiriere cu proprietarul, indiferent de locuința pe care alegi să o închiriezi în toamna aceasta. Un astfel de document este mai mult decât un moft, este o modalitate de a te proteja ulterior de eventuale abuzuri venite din partea proprietarului – de la vizite neanunțate la creșterea neașteptată a chiriei sau la solicitarea evacuării spațiului peste noapte.

Faptul că un proprietar insistă să nu semneze un contract cu viitorul său chiriaș trebuie să fie un semnal de alarmă pentru tine. Unii ți-ar putea oferi chiar și un discount doar ca să evite un astfel de document, dar pentru siguranța și confortul tău ulterior este bine să refuzi.

Poți consulta gratuit ghidurile Imobiliare.ro dedicate exclusiv chiriașilor, dacă ai nevoie de informații suplimentare care să te ajute să te păzești de capcanele de care poți da atunci când închiriezi o locuință.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată 
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
„Vinovatul eu sunt”. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta! Victor Ponta a decis să spună tot adevărul despre divorțul de Daciana Sârbu. „E o femeie care merită mai mult”. Incredibil ce a povestit acum
Unica.ro
„Vinovatul eu sunt”. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta! Victor Ponta a decis să spună tot adevărul despre divorțul de Daciana Sârbu. „E o femeie care merită mai mult”. Incredibil ce a povestit acum
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Elle.ro
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
gsp
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
GSP.RO
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.RO
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Parteneri
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Libertateapentrufemei.ro
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa
Tvmania.ro
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa

Alte știri

Un tânăr vrea să se mute de la Cluj-Napoca în Oradea. Ce sfaturi a primit: „Mi-a dat impresia de oraș aristocrat”
Știri România 15:45
Un tânăr vrea să se mute de la Cluj-Napoca în Oradea. Ce sfaturi a primit: „Mi-a dat impresia de oraș aristocrat”
Magistrații din țară opresc activitatea „pe durată nedeterminată”, ca protest față de pensiile speciale
Știri România 15:28
Magistrații din țară opresc activitatea „pe durată nedeterminată”, ca protest față de pensiile speciale
Parteneri
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Adevarul.ro
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League

Monden

Unde merg Mihai Albu și soția lui după luna de miere în Turcia. Nu se întorc acasă: „Nu am avut alte activități, am fost la un resort”
Stiri Mondene 15:50
Unde merg Mihai Albu și soția lui după luna de miere în Turcia. Nu se întorc acasă: „Nu am avut alte activități, am fost la un resort”
Cu ce se ocupă Teo de la Insula Iubirii. Ispita masculină administrează o afacere de sute de mii de euro
Stiri Mondene 15:45
Cu ce se ocupă Teo de la Insula Iubirii. Ispita masculină administrează o afacere de sute de mii de euro
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Unica.ro
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
ObservatorNews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
„Devastator” » Presa din Italia, despre „blestemul” rupt de Cristi Chivu după debutul la Inter: „Ăsta e cuvântul de ordine”
GSP.ro
„Devastator” » Presa din Italia, despre „blestemul” rupt de Cristi Chivu după debutul la Inter: „Ăsta e cuvântul de ordine”
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Sebastian Popescu, fost candidat la președinție, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor
Mediafax.ro
Sebastian Popescu, fost candidat la președinție, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Românii au parte de o altă minivacanță! Când vor avea angajații 3 zile libere
KanalD.ro
Românii au parte de o altă minivacanță! Când vor avea angajații 3 zile libere

Politic

Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Politică 25 aug.
Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Exclusiv
Politică 25 aug.
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Parteneri
Rusia dezvoltă drone imposibil de bruiat. Ucraina avertizează: pierdem cursa tehnologică
Spotmedia.ro
Rusia dezvoltă drone imposibil de bruiat. Ucraina avertizează: pierdem cursa tehnologică
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Fanatik.ro
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită
Spotmedia.ro
De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită