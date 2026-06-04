„Vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară”

„Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL și, foarte probabil, luni, vom avea o discuție cu premierul desemnat, în așa fel încât să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. Pe de o parte, pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate, care să fie bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară. Or ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat în ultimele 11 luni?”, a afirmat Ilie Bolojan la emisiunea „Vocile care contează” de la Euronews.

Totodată, Bolojan avertizează că Executivul riscă să rămână complet izolat în momentul în care va fi obligat să adopte reforme nepopulare:

„Atunci când Guvernul va fi pus în situația inevitabilă de a lua măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri și proiecte de lege pe care le va iniția, ordonanțe care vor trebui aprobate vor risca să nu fie susținute, să fie măcelărite”.

Cel mai pesimist scenariu

De asemenea, Ilie Bolojan a punctat că fără o susținere politică solidă, proiectele de lege sensibile și ordonanțele de urgență esențiale riscă să fie modificate radical sau chiar blocate în Parlament.

Un astfel de scenariu ar dinamita inclusiv negocierile cu Comisia Europeană:

„Și, având o negociere cu Comisia Europeană pe o speță sau alta, să te trezești că vii cu o ordonanță care este total demontată în Parlament și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe buget, venituri mai mici etc.”

Premierul interimar reamintit că a trăit „această experiență cu PSD, care fugea de responsabilitate, deși era în guvern, deși se luau deciziile în prezența lor. Gândiți-vă că, în perioada următoare, când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare”.

10 zile pentru a prezenta programul de guvernare și lista miniștrilor

Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o astăzi, 4 iunie, Parlamentului. Din acest moment, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Decizia a provocat o cascadă de reacții pe o scenă politică extrem de fragmentată. De la condiționări stricte pentru susținere, la refuzuri categorice de a negocia și până la aprecieri pragmatice și neașteptate, nominalizarea pune la grea încercare posibilitatea creării unei noi majorități parlamentare.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine este și cum arată soția lui Eugen Tomac. Au împreună o avere fabuloasă, dar un detaliu despre doamna Tomac a atras atenția și a stârnit reacții
Viva.ro
Cine este și cum arată soția lui Eugen Tomac. Au împreună o avere fabuloasă, dar un detaliu despre doamna Tomac a atras atenția și a stârnit reacții
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
Unica.ro
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-a bătut iubitul în văzul tuturor. Tensiunile au explodat când el ar fi refuzat să iasă în oraș
GSP.RO
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-a bătut iubitul în văzul tuturor. Tensiunile au explodat când el ar fi refuzat să iasă în oraș
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
GSP.RO
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
Parteneri
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Libertateapentrufemei.ro
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie
Tvmania.ro
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie

Eugen Tomac, premier desemnat

Ilie Bolojan, prima reacție după nominalizarea lui Eugen Tomac în funcția de premier
Politică 22:07
Ilie Bolojan, prima reacție după nominalizarea lui Eugen Tomac în funcția de premier
Reacțiile partidelor după desemnarea lui Eugen Tomac ca premier. Bolojan dă zero șanse unui guvern tehnocrat
LiveText
Politică 21:25
Reacțiile partidelor după desemnarea lui Eugen Tomac ca premier. Bolojan dă zero șanse unui guvern tehnocrat
Parteneri
SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan
Adevarul.ro
SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan
Per Johansson vrea finala Gyor – CSM Bucureşti: „Am sentimente puternice! Ar fi o finală electrizantă la Budapesta!” Interviu exclusiv
Fanatik.ro
Per Johansson vrea finala Gyor – CSM Bucureşti: „Am sentimente puternice! Ar fi o finală electrizantă la Budapesta!” Interviu exclusiv
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Ce meserie ar fi avut Bob Rădulescu, dacă nu ajungea actor: „O fac și acum ca hobby. E bine să ai în viață un plan B sau C”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:44
Ce meserie ar fi avut Bob Rădulescu, dacă nu ajungea actor: „O fac și acum ca hobby. E bine să ai în viață un plan B sau C”
Loredana Groza a îmbrăcat costumul emblematic al Nadiei Comăneci. Moment special pe scena din Onești
Stiri Mondene 16:36
Loredana Groza a îmbrăcat costumul emblematic al Nadiei Comăneci. Moment special pe scena din Onești
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Reacțiile Andreei Bostănica și ale Iulianei Beregoi după ce s-au bătut la un restaurant de lux
ObservatorNews.ro
Reacțiile Andreei Bostănica și ale Iulianei Beregoi după ce s-au bătut la un restaurant de lux
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Parteneri
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
GSP.ro
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
GSP.ro
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
Parteneri
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Mediafax.ro
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Ce au fost nevoiți să aducă anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci după ce au început verificările
Redactia.ro
Ce au fost nevoiți să aducă anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci după ce au început verificările
Un mire de 25 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a spus „Da”. Elicopterul în care se afla alături de soția lui s-a prăbușit
KanalD.ro
Un mire de 25 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a spus „Da”. Elicopterul în care se afla alături de soția lui s-a prăbușit

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după nominalizarea lui Eugen Tomac în funcția de premier
Politică 22:07
Ilie Bolojan, prima reacție după nominalizarea lui Eugen Tomac în funcția de premier
Reacțiile partidelor după desemnarea lui Eugen Tomac ca premier. Bolojan dă zero șanse unui guvern tehnocrat
LiveText
Politică 21:25
Reacțiile partidelor după desemnarea lui Eugen Tomac ca premier. Bolojan dă zero șanse unui guvern tehnocrat
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Aurelian Chițu a semnat după ce a refuzat o echipă din SuperLiga
Fanatik.ro
Aurelian Chițu a semnat după ce a refuzat o echipă din SuperLiga
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?