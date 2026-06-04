„Vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară”

„Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL și, foarte probabil, luni, vom avea o discuție cu premierul desemnat, în așa fel încât să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. Pe de o parte, pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate, care să fie bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară. Or ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat în ultimele 11 luni?”, a afirmat Ilie Bolojan la emisiunea „Vocile care contează” de la Euronews.

Totodată, Bolojan avertizează că Executivul riscă să rămână complet izolat în momentul în care va fi obligat să adopte reforme nepopulare:

„Atunci când Guvernul va fi pus în situația inevitabilă de a lua măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri și proiecte de lege pe care le va iniția, ordonanțe care vor trebui aprobate vor risca să nu fie susținute, să fie măcelărite”.

Cel mai pesimist scenariu

De asemenea, Ilie Bolojan a punctat că fără o susținere politică solidă, proiectele de lege sensibile și ordonanțele de urgență esențiale riscă să fie modificate radical sau chiar blocate în Parlament.

Un astfel de scenariu ar dinamita inclusiv negocierile cu Comisia Europeană:

„Și, având o negociere cu Comisia Europeană pe o speță sau alta, să te trezești că vii cu o ordonanță care este total demontată în Parlament și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe buget, venituri mai mici etc.”

Premierul interimar reamintit că a trăit „această experiență cu PSD, care fugea de responsabilitate, deși era în guvern, deși se luau deciziile în prezența lor. Gândiți-vă că, în perioada următoare, când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare”.

10 zile pentru a prezenta programul de guvernare și lista miniștrilor

Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o astăzi, 4 iunie, Parlamentului. Din acest moment, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Decizia a provocat o cascadă de reacții pe o scenă politică extrem de fragmentată. De la condiționări stricte pentru susținere, la refuzuri categorice de a negocia și până la aprecieri pragmatice și neașteptate, nominalizarea pune la grea încercare posibilitatea creării unei noi majorități parlamentare.





























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