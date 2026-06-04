Decizia a provocat o cascadă de reacții pe o scenă politică extrem de fragmentată. De la condiționări stricte pentru susținere, la refuzuri categorice de a negocia și până la aprecieri pragmatice și neașteptate, nominalizarea pune la grea încercare posibilitatea creării unei noi majorități parlamentare.

PSD deschide ușa negocierilor, dar impune măsuri clare de protecție socială și economică

Sorin Grindeanu, în Parlamentul României, în timpul moțiunii de cenzură Foto: Libertatea

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a transmis prima reacție a principalului partid de opoziție. Deși PSD a fost forța politică din spatele moțiunii de cenzură care a demis Guvernul anterior, Grindeanu a subliniat că formațiunea sa este deschisă la dialog, recunoscând că țara are nevoie urgentă de un Executiv funcțional.

Cu toate acestea, sprijinul social-democraților nu va fi necondiționat. PSD solicită să afle direct viziunea noului premier asupra programului și structurii viitorului Cabinet. Potrivit liderului partidului, decizia finală va fi luată în urma unor consultări interne și doar dacă guvernarea se va baza pe trei piloni principali: reluarea imediată a investițiilor, protejarea românilor cu venituri mici și medii, precum și sprijinirea IMM-urilor.

PNL refuză categoric orice alianță cu PSD și cere continuarea reformelor guvernamentale

În tabăra liberală, poziția este mult mai defensivă. Deși conducerea partidului a luat act de decizia șefului statului și a promis că va analiza programul de guvernare, PNL și-a reiterat ferm liniile roșii. Formațiunea a anunțat răspicat că exclude din start orice fel de participare directă sau indirectă într-un guvern din care face parte PSD, pe care îl consideră vinovat de dificultățile economice actuale.

Mai mult, liberalii și-au manifestat scepticismul față de posibilitatea unui cabinet eminamente tehnocrat, avertizând că acesta ar beneficia de o credibilitate și responsabilitate mult prea limitate și au acuzat dur social-democrații că ar fugi de responsabilitatea guvernării.

Ilie Bolojan: „Avem îndoieli că un guvern tehnocrat poate performa”

Ilie Bolojan dă o palmă grea scenariului unui executiv tehnocrat și avertizează, prin prisma propriei experiențe de guvernare alături de PSD, că un cabinet lipsit de un sprijin parlamentar solid este condamnat la eșec, amintind cum proiectele vitale riscă să fie „măcelărite” în Legislativ de parteneri care fug de responsabilitate în momentele dificile.

„Atunci când Guvernul va fi pus în situația, și nu o va putea evita, să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri. (…) Un guvern politic are o răspundere prin grupurile parlamentare, s-a angajat în fața cetățenilor la unele lucruri pe care le va face, au un fel de contract cu electorii care i-au votat, un guvern tehnocrat nu va avea acest lucru și având în vedere experiența 2016, de exemplu, probabilitatea ca lucrurile să iasă bine este destul de redusă. Și pe baza acestor experiențe sunt rezervat că va fi un guvern de succes, dar asta nu înseamnă că nu vom trata lucrurile cu responsabilitate’, a declarat Bolojan.

Eugen Tomac este un europarlamentar eficient și un om de bună-credință, dar nu îndeplinește nici măcar una dintre cele două condiții necesare pentru a fi premier în momentul actual – încredere publică ridicată sau expertiză tehnică ori administrativă, a declarat și secretarul general al PNL, Dan Motreanu.

Dominic Fritz anunță un dialog cu premierul desemnat, dar exclude o formulă care implică PSD

Prin vocea președintelui Dominic Fritz, USR a propus o abordare instituțională rezervată. Fritz a confirmat că, din respect pentru președinte și din responsabilitate față de țară, formațiunea sa va merge la consultări cu Eugen Tomac, pe care l-a validat drept un politician respectabil. Însă, discursul liderului a devenit intransigent atunci când a venit vorba despre potențialele alianțe. Președintele USR a clarificat public că acest dialog va pleca de la o singură regulă nenegociabilă: partidul său respinge orice compromis și a exclus total o formulă guvernamentală care să colaboreze cu PSD.

George Simion și AUR resping noul Executiv: „Este un Guvern fără niciun sprijin popular”

Pentru partidul condus de George Simion, propunerea de la Palatul Cotroceni reprezintă o „continuare a loviturii dată democrației”. Liderul AUR respinge total orice dialog și a anunțat ferm că partidul său nu va acorda votul de învestitură viitorului prim-ministru.

Simion a argumentat că acest Executiv va fi o construcție politică lipsită de legitimitate, criticând faptul că premierul desemnat „nu a primit nici 1% susținere din partea românilor”. Ca formă de protest radical, parlamentarii AUR vor boicota complet procedura de validare din Parlament, asigurându-și electoratul că formațiunea rămâne „alături de poporul român”.

George Simion Foto: Hepta

Kelemen Hunor: Aşteptăm să vedem care este programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi care sunt intenţiile premierului desemnat

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că reprezentanţii formaţiunii aşteaptă să vadă care este programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi care sunt intenţiile premierului desemnat Eugen Tomac, iar ulterior vor lua o decizie privind susţinerea învestirii guvernului. ”Vom vedea ce soluţii propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă ţara şi dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcţiona pe termen mai lung”, adaugă Kelemen, potrivit News.ro.

”Am luat act de decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a-l desemna pe Eugen Tomac pentru formarea guvernului. Aşteptăm să vedem care este programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi care sunt intenţiile premierului desemnat. După aceste discuţii vom lua o decizie privind susţinerea învestirii guvernului”, a afirmat Kelemen Hunor, joi seară, într-o postare pe Facebook.

El a reiterat că nu consideră o idee bună propunerea unui guvern tehnocrat.

Elena Udrea laudă alegerea președintelui: „Este convenabil și îi scoate pe toți din rahat”

Poate cea mai pragmatică descriere a situației a fost oferită de Elena Udrea, fosta șefă a lui Tomac din perioada Partidului Mișcarea Populară. Într-o postare publică, fostul ministru l-a lăudat pe premierul desemnat, pe care îl consideră un om constructiv, discret, foarte serios și dotat cu bun simț.

Dincolo de elogiile personale, Udrea crede că decizia președintelui va debloca inevitabil criza politică dintr-un motiv extrem de simplu: „E convenabil tuturor și îi scoate pe toți din rahat”. Potrivit analizei sale, „soluția Tomac” permite PSD-ului să evite costurile preluării guvernării într-o perioadă dificilă și dă șansa partidelor de dreapta să susțină tacit o variantă mascată de „guvern tehnocrat”.

Claudiu Manda (PSD) schimbă placa: „Responsabilitatea este mai importantă decât orice calcul politic”

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda subliniază că România are nevoie urgentă de „stabilitate, seriozitate și responsabilitate”, făcând un apel către toate forțele politice pro-occidentale să pună interesul național mai presus de cel de partid în contextul nominalizării lui Eugen Tomac.

Acesta a precizat că Partidul Social Democrat va analiza cu maximă seriozitate propunerea președintelui, însă votul de învestire va depinde exclusiv de competența, profesionalismul și expertiza echipei guvernamentale, precum și de un program de guvernare capabil să protejeze veniturile cetățenilor și să mențină echilibrul finanțelor fără a sacrifica investițiile.

„Îl cunosc pe colegul meu europarlamentar, Eugen Tomac, și sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor și să obțină votul de învestire al Parlamentului.”, a încheiat Manda.

Eugen Tomac are la dispoziție exact zece zile pentru a-și convinge potențialii parteneri, timp în care trebuie să finalizeze lista de miniștri și programul de guvernare. Drumul său spre Palatul Victoria este însă pavat cu mari incertitudini: noul Cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlamentul reunit pentru a fi învestit. Dacă negocierile eșuează, președintele va fi obligat să reia procedura de la zero.

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