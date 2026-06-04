Ploaie torențială în Sectorul 3 din București.

Precipitaţiile au depăşit în Pantelimon pragul unui fenomen care apare statistic o dată la 100 de ani

Analizele arată că intensitatea precipitaţiilor a depăşit pragul unui fenomen cu o probabilitate de apariţie o dată la 100 de ani.

„Graficul aferent staţiei pluviometrice Pantelimon indică faptul că intensitatea precipitaţiilor înregistrate în intervalele de 15 şi 30 de minute a depăşit curba de proiectare pentru evenimentele cu perioadă de revenire de 100 de ani, ceea ce plasează episodul meteorologic în categoria fenomenelor extreme”, subliniază sursa citată.

Conform specialiștilor Apa Nova, astfel de evenimente pot depăși capacitatea de preluare a sistemelor de canalizare proiectate chiar şi pentru fenomene rare, generând acumulări rapide de apă, inundarea carosabilului şi afectarea infrastructurii urbane.

În ceea ce privește cantitatea totală de aproape 120 l/mp, aceasta echivalează cu precipitațiile care cad în mod normal pe parcursul mai multor săptămâni de vară, concentrate însă în doar câteva zeci de minute.

Acest episod se numără printre cele mai severe fenomene de acest tip care a fost înregistrat în ultimii ani în zona Bucureşti-Ilfov şi evidenţiază presiunea tot mai mare exercitată de evenimentele meteorologice extreme asupra infrastructurii urbane.

Conform reprezentanților Apa Nova, valorile care s-au înregistrat în Pantelimon au depășit nivelurile luate în calcul la proiectarea infrastructurii pentru un eveniment cu probabilitate de apariţie de o dată la 100 de ani, ceea ce confirmă caracterul excepţional al fenomenului de joi seară.

Cod roșu de ploi de peste 40 l/mp și furtună cu descărcări electrice

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi seară, o avertizare de tip cod roșu de ploi torențiale, furtună cu descărcări electrice și vijelie cu rafale de până la 80 km/h.

Potrivit ANM, avertizarea de tip cod roșu a fost valabilă între orele 18:16 și 19:00, în localitățile Pantelimon, Cernica și Glina din județul Ilfov.

Când se instituie codul roșu

Codul roșu este cel mai înalt nivel de alertă emis de Administrația Națională de Meteorologie. Conform definiției oficiale, acesta se instituie atunci când sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, de o intensitate foarte mare și cu un potențial de efecte dezastruoase asupra comunităților, bunurilor și vieților omenești.

„Averse care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2-3 cm), vijelie cu rafale de 70-80 km/h”, s-a arătat în avertizarea meteo de la ANM.

Vreme instabilă în București

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Pentru municipiul București, ANM a emis o atenționare cod galben valabilă în intervalul 4 iunie, ora 10.00 – 23-00. În acest interval, vremea va fi instabilă, cu înnorări accentuate, averse de 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și posibile căderi de grindină.

Temperatura maximă va fi de 25… 26 de grade Celsius. Pentru ziua de 5 iunie, meteorologii anunță cer variabil, cu înnorări trecătoare dimineața și ploi slabe izolate, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va urca la 27… 28 de grade Celsius, fără avertizări de vreme severă.

Recomandările IGSU pentru populație

„Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, în data de 04.06.2025, intervalul 08.00 – 21.00, au fost înregistrate efecte la nivelul a 11 localități din 7 județe (BZ, CL, DB, GR, IL, IF, SJ) și Municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 13 case și 2 anexe, 54 curți, 3 subsoluri, precum și pentru degajarea unui copac prăbușit și a unor elemente de construcție afectate”.

IGSU a transmis următoarele recomandări oamenilor:

„Urmăriți permanent anunțurile oficiale; pentru detalii privind starea vremii accesați www.meteoromania.ro;

Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

În caz de urgență, apelați numărul unic 112”.





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