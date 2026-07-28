Cartierul Ferentari din Capitală domină de departe topul național al prețurilor scăzute. Este singura zonă din țară unde apartamentele sunt scoase la vânzare pentru un preț mediu de 1.389 de euro pe metrul pătrat util, o valoare similară cu mediile înregistrate în tot Bucureștiul în urmă cu cinci ani. Clasamentul pe podium este completat de cartierele Abator din Constanța (1.589 euro/mp) și Steaua din Timișoara (1.595 euro/mp).

Topul celor mai accesibile zece zone la nivel național include, de asemenea, cartierele Giurgiului (1.609 euro/mp) și Rahova (1.706 euro/mp) din București, Anda (1.616 euro/mp) și Km 4-5 (1.700 euro/mp) din Constanța, Bucium (1.667 euro/mp) din Iași, alături de enclavele Fabric (1.684 euro/mp) și Iosefin (1.711 euro/mp) din Timișoara.

București, orașul extremelor: De la Ferentari la imobilele exclusiviste din Nord

Unde se mai găsesc locuințe ieftine în România în 2026. Harta cartierelor cu cele mai mici prețuri la apartamente din București și marile orașe

Capitala își menține statutul de cel mai eterogen segment imobiliar din țară, oferind opțiuni atât pentru bugete modeste, cât și pentru segmente de lux. Pe lângă Ferentari, Giurgiului și Rahova, printre opțiunile ieftine din București se numără zona Pallady, cu o medie de 1.730 euro/mp, dar și Fundeni, unde proprietarii solicită 1.743 euro/mp.

Diferențele rămân însă colosale în interiorul aceluiași oraș. În timp ce în zonele periferice sau în fondul vechi din sud prețurile se mențin sub pragul de 1.500 de euro pe metrul pătrat, în cartierele exclusiviste precum Primăverii, Kiseleff sau Aviatorilor, valorile depășesc 5.500 de euro pe metrul pătrat, depășind de trei ori media națională.

Constanța și Timișoara mizează pe zona industrială și cartierele istorice

Unde se mai găsesc locuințe ieftine în România în 2026. Harta cartierelor cu cele mai mici prețuri la apartamente din București și marile orașe

Pe litoral, piața a adus chiar și ușoare ieftiniri în ultimul an în sectoarele cele mai ieftine. În cartierul Abator, prețurile au scăzut cu aproape 8%, ajungând la 1.589 euro/mp, în timp ce în zona Anda scăderea a fost de aproximativ 1%, până la 1.616 euro/mp. Clasamentul constănțean este completat de zonele Km 4-5, CET (1.742 euro/mp) și Poarta 6 (1.761 euro/mp), regiuni dominate de blocurile vechi și apropierea de fostele platforme industriale.

Unde se mai găsesc locuințe ieftine în România în 2026. Harta cartierelor cu cele mai mici prețuri la apartamente din București și marile orașe

În Timișoara, cea mai ieftină opțiune rămâne cartierul Steaua, cu o medie de 1.595 euro/mp. O particularitate a pieței din vestul țării este prezența unor zone istorice și semicentrale printre cele mai ieftine din oraș. Cartiere precum Fabric (1.684 euro/mp), Iosefin (1.711 euro/mp) și Freidorf (1.735 euro/mp) oferă locuințe la prețuri mai reduse, deși în ultimul an au înregistrat scumpiri substanțiale. De exemplu, în Freidorf, preturile solicitate au crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar în Blașcovici (1.760 euro/mp) avansul a fost de 10%.

Iași și Brașov: Scumpiri constante și opțiuni restrânse

Unde se mai găsesc locuințe ieftine în România în 2026. Harta cartierelor cu cele mai mici prețuri la apartamente din București și marile orașe

Deși este considerat unul dintre cele mai accesibile mari orașe ale țării, Iașiul reușește să trimită un singur cartier în topul național al zonelor ieftine. Este vorba despre Bucium, unde prețul mediu este de 1.667 euro/mp, în creștere cu 6% față de anul trecut. În alte cartiere considerate ieftine, precum Frumoasa (1.821 euro/mp), scumpirile au atins chiar și 13% într-un singur an. Lista este completată de zonele Mircea cel Bătrân (1.830 euro/mp), Păcurari (1.842 euro/mp) și Dacia (1.852 euro/mp).

Unde se mai găsesc locuințe ieftine în România în 2026. Harta cartierelor cu cele mai mici prețuri la apartamente din București și marile orașe

La Brașov, alternativele sub pragul de 2.000 euro/mp s-au restrâns dramatic. Cumpărătorii mai pot găsi astfel de prețuri doar în Gemenii (1.929 euro/mp, în ușoară scădere) și Craiter (1.967 euro/mp). În cartiere precum Triaj, Florilor sau Noua, cotațiile trec deja de 2.000 de euro pe metrul pătrat.

Cluj-Napoca, polul unde noțiunea de „cartier ieftin” nu mai există

Unde se mai găsesc locuințe ieftine în România în 2026. Harta cartierelor cu cele mai mici prețuri la apartamente din București și marile orașe

La polul opus față de Capitală se află Cluj-Napoca, caracterizat drept cea mai omogenă și scumpă piață rezidențială din România. În cel mai ieftin cartier clujean, Dâmbul Rotund, prețul mediu solicitat este de 2.684 euro/mp, cu aproape 50% mai mare decât în Ferentari și mult peste media generală din orașe precum Iași, Constanța sau Timișoara.

În plus, prețurile din Dâmbul Rotund au urcat cu aproape 10% în ultimul an. În întreg orașul Cluj-Napoca mai există doar două alte cartiere unde apartamentele se vând sub pragul de 3.000 euro/mp, respectiv Someșeni (2.814 euro/mp) și Mănăștur (2.917 euro/mp), în timp ce în zone precum Iris (3.000 euro/mp) sau Bulgaria (3.190 euro/mp), accesibilitatea financiară a devenit o noțiune din trecut.

Unde se mai găsesc locuințe ieftine în România în 2026. Harta cartierelor cu cele mai mici prețuri la apartamente din București și marile orașe

„În marile orașe ale României există în continuare opțiuni pe piața imobiliară, de regulă pe segmentul vechi, în jurul valorii de 1.500 euro/mp. Desigur, acest lucru ne arată diferențele uriașe din același oraș. Mult mai omogen este Cluj-Napoca, unde cele mai ieftine cartiere depășesc nivelul de 2.500 euro/mp”, a explicat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

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