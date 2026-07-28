Ce spune Radu Miruță despre planul privind salvarea TAROM

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că TAROM, compania naţională de transport aerian, nu trebuie să se închidă, ci să fie sprijinită pentru a reveni pe linia de plutire.

El a subliniat că statul român, ca acţionar principal, are responsabilitatea să identifice soluţii viabile pentru salvarea operatorului aerian.

„TAROM nu trebuie să moară. TAROM nu trebuie să se închidă. TAROM trebuie să funcţioneze în măsura în care statul român, ca acţionar, identifică soluţii ca acest pacient foarte bolnav să se ridice de pe patul de spital unde este”, a spus Radu Miruţă, în timpul conferinței de presă de marți.

Directorul TAROM a fost destituit pentru lipsă de performanță, anunță ministrul interimar al Transporturilor

În cadrul conferinţei, ministrul a explicat decizia de destituire a fostului director al TAROM, despre care Consiliul de Administraţie a constatat că „nu şi-a făcut treaba”.

„Consiliul de Administraţie mi-a comunicat, negru pe alb, că directorul TAROM nu şi-a făcut treaba. Motiv pentru care nu şi-a dat demisia, ci a fost destituit. Asta este sancţiunea apreciată de Consiliul de Administraţie. Este destituit un om care, în mod constant, pe unde s-a plimbat, pus de Partidul Social Democrat cu pixul, nu şi-a făcut treaba”, a afirmat Radu Miruţă.

Radu Miruţă a adus în discuţie activitatea fostului director la Romaero, unde acesta şi-a dat demisia după ce Corpul de Control al Ministerului Economiei a iniţiat verificări.

„La Romaero, domnul fost director de la TAROM a fost director. Eram atunci ministrul Economiei şi am trimis o acţiune a Corpului de Control. La trei zile după ajungerea Corpului de Control, domnul director şi-a cerut plecarea fără să existe măcar o discuţie.

Când a simţit că se apropie verificarea, a plecat. PSD i-a găsit o altă variantă, numindu-l director la TAROM. Când a început discuţia despre un buget care n-are nicio legătură cu realitatea, din nou din colţ în colţ. De data asta nu a plecat, ci a fost destituit”, a mai explicat ministrul interimar Radu Miruță.

TAROM trebuie să îndeplinească planul de restructurare până la finalul anului 2026

Ministrul a avertizat că TAROM riscă să piardă ajutorul de stat acordat de Comisia Europeană dacă nu reuşeşte să îndeplinească planul de restructurare până la finalul anului 2026.

„Astăzi suntem în situaţia în care, dacă la finalul lunii decembrie 2026 TAROM nu reuşeşte să demonstreze viabilitate, Comisia Europeană trage înapoi ajutorul de stat dat Guvernului României pentru TAROM”, a spus Miruţă, în timpul conferinței de presă de marți.

Care este planul pentru „salvarea” TAROM

Pentru a evita această situaţie, ministrul a anunţat că până la finalul lunii august va prezenta Comisiei Europene un draft al planului de restructurare revizuit, urmând ca documentul final să fie transmis în septembrie.

„Consider că este decent, cinstit, onest şi de ajutor pentru TAROM să informăm Comisia că cei care au fost în conducere şi şi-au asumat asta nu mai sunt astăzi la conducere.

Ne asumăm ca până la finalul lunii august, începutul lunii septembrie, să mergem la Comisie cu un draft al planului de restructurare revizuit pentru a colecta feedback. La finalul lunii septembrie vom prezenta Comisiei Europene un plan de restructurare revizuit pentru următorii doi ani”, a explicat Miruţă.

În contextul în care TAROM este o companie vitală pentru statul român, Radu Miruţă a reafirmat angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru ca operatorul aerian să depăşească dificultăţile actuale.

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