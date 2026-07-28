„Cine și cum va reda încrederea oamenilor și a comunităților în viitor? Probabil că nu există o întrebare mai dificilă decât cea care mi-a fost adresată în ultimul interviu. Cine? Este o întrebare dificilă, având în vedere că aceasta este tocmai sarcina clasei politice care, în ultima perioadă, a distrus speranța în societate” , scrie liderul UDMR pe rețeaua de socializare.

Kelemen Hunor atrage atenția asupra contextului dificil în care se află țara: „Numai în ultimele zile, trei drone au pătruns pe teritoriul României, se desfășoară un adevărat război al dezinformării, iar fondurile europene ar putea fi puse în pericol” .

În acest climat, incertitudinea politică riscă să agraveze și mai mult situația. Pentru a readuce funcționalitatea statului, liderul UDMR pledează pentru unitate și responsabilitate din partea clasei politice.

„Instituțiile statului trebuie să funcționeze astfel încât să ușureze viața de zi cu zi a oamenilor. Cum? În primul rând, trebuie să renunțăm la ură, la stigmatizarea celuilalt, la divizarea constantă și la călcarea în picioare a demnității reciproce. Doar astfel se poate construi o societate funcțională și sănătoasă” , transmite acesta.

În final, Kelemen Hunor își completează mesajul cu un îndemn direct către politicieni: „Așa cum obișnuiesc să spun: picioarele în găleata cu apă rece, la o parte cu mărunțișurile, la o parte cu vanitatea! Nu e nevoie să ne iubim unii pe alții. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru oameni și pentru țară!”

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