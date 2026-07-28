„Oficial. Azi zâna noastră a schimbat tricoul de puștoaică cu cel de boboacă! S-a înscris la liceu! Prea mândru de omul care devine ca să exprim în cuvinte! Succes, copilul meu! Mereu în echipa ta”, a scris Dan Cruceru pe rețelele de socializare.

Din câte se pare, Sophia, fiica prezentatorului TV cunoscut și drept „Taticool”, va fi din toamnă elevă la una dintre cele mai căutate unități de învățământ din București: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”!

După ce a anunțat pe internet că Sophia a intrat la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Capitală, Dan Cruceru a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Click despre reușita fiicei lui.

„Liceul la care a intrat copilul tău nu este capăt de drum, este doar începutul. Dacă nu a intrat la cel mai tare liceu din țară, e ok. Poate găsi inspirația și acolo. Dacă a intrat la cel mai tare din țară, e tot ok. Dar asta nu înseamnă că are garantat succesul. Într-o lume în care meserii întregi dispar și altele apar peste noapte, diploma nu mai e linia de sosire. E, cel mult, un bilet de intrare. Restul îl construiești citind, punând întrebări, încercând, greșind, luând-o de la capăt și învățând toată viața.

Școala contează. Profesorii contează. Mediul contează. Dar sunt doar o parte din ecuație. Diferența o fac, în timp, curiozitatea, disciplina, oamenii pe care îi alegi lângă ține și dorința de a învăța chiar și atunci când nu te mai ascultă nimeni. Sistemul de învățământ îți poate deschide o ușă. Educația adevărată te învață să deschizi și restul ușilor singur. Uneori, cele mai frumoase destinații încep cu un drum pe care nu l-ai fi ales niciodată”, a spus pentru sursa citată „Taticool”.

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Prezentatorul TV a dezvăluit și că el a absolvit Liceul Militar și că nu s-ar fi gândit niciodată că va ajunge să lucreze în presă.

„Eu am intrat la liceul militar. Dacă m-ar fi întrebat cineva atunci ce voi face peste 20 de ani, probabil ultimul răspuns ar fi fost: jurnalist. Și cu atât mai puțin probabil era să ajung să lucrez cu părinți și copii, construind punți între ei ca persoană autorizată. Viața are obiceiul să ne ducă pe drumuri pe care nicio repartizare și niciun algoritm nu le poate anticipa.

De asta, dacă liceul la care copilul tău a fost admis nu e cel visat, nu transformați un rezultat într-o etichetă. Copilul simte diferența dintre «ai pierdut» și «hai să vedem împreună ce urmează». Nu pentru că sunt cuvinte magice, ci pentru că primul mesaj îi spune că valoarea lui stă într-o medie, iar al doilea îi spune că e susținut indiferent de rezultat. Iar asta rămâne cu el mult după ce uită numele liceului”, a încheiat Dan Cruceru.

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