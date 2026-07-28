Alice Peneacă și Dragoș Caliminte și-au unit destinele într-o ceremonie romantică în aer liber, înconjoarăți de rude și prieteni apropiați. Cu toate că evenimentul a fost un succes total, iar distracția a ținut până în zori, cei doi au decis să nu se grăbească cu plecarea în vacanța de după nuntă.

Alice Peneacă: „Ne e greu să luăm o decizie de genul acesta”

Principalul motiv pentru care tradiționala vacanță de după nuntă a fost amânată are legătură cu fetița cuplului, născută în vara anului 2023. Alice Peneacă a mărturisit că procesul de planificare este unul complicat, tocmai pentru că își doresc să găsească cea mai bună variantă pentru cea mică, de care nu s-au separat niciodată pentru o perioadă mai lungă.

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„Încă nu am planificat nimic, nu ne-am decis. Trebuie să vedem cum facem cu cea mică, noi nu am plecat niciodată mai mult de o săptămână fără ea și ne e greu să luăm o decizie de genul acesta. O să plecăm cu siguranță. Nu chiar o lună, dar vreo două săptămâni o să plecăm undeva. Încă nu ne-am hotărât, avem mai multe locuri pe care ne dorim să le vedem și nu am apucat să le vedem împreună”, a explicat Alice Peneacă, potrivit Spynews.

Alice Peneacă: „A fost o petrecere pe cinste”

Până când vor stabili detaliile vacanței de două săptămâni, Alice Peneacă se declară extrem de fericită de modul în care s-a desfășurat ziua nunții. Petrecerea a depășit așteptările mirilor, iar invitații au rămas pe ringul de dans până la ultimele melodii.

“A fost exact cum am visat toată viața. Mi-am dorit din suflet să se distreze toată lumea și să mă distrez și eu la fel de tare. A fost mai mult decât îmi doream, a fost o petrecere pe cinste! Aproape toată lumea a stat până la final. Am fost surprinși și noi, ne așteptam ca spre final să rămână doar prietenii cei mai apropiați, rudele… Dar aproape toată lumea a stat până la sfârșit”, a povestit ea pentru aceeași sursă.

Sursa foto: Instagram – Alice Peneacă

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