80% dintre români nu ar recomanda călătoriile cu CFR nimănui

80% dintre pasagerii care au completat formularele de feedback ale CFR au declarat că nu ar recomanda călătoriile cu trenurile companiei.

„Au fost completate 1725 de sesizări. (…) S-au dat în lucru aceste sesizări și au fost analizate, punctual, 1181 de cazuri și au fost verificate. Cifra tristă pentru CFR este că 80% dintre cei care au completat acest formular au specificat că nu ar recomanda călătoria lor nimănui altcuiva. Este o realitate, are cauze istorice, dar așa arată și de aici trebuie să pornim”, a explicat ministrul interimar al Transporturilor, în timpul declarațiilor de presă susținute marți.

Aproape 60% dintre plângerile românilor vizează funcționarea aerului condiționat în trenurile CFR

Din cele 1.725 de sesizări primite, 1.181 de cazuri au fost analizate și verificate. Dintre acestea, 600 au reclamat defecțiuni ale sistemelor de aer condiționat. Conform obligațiilor CFR, trenurile Interregio trebuie să aibă aer condiționat funcțional, dar aproape 60% dintre pasageri au raportat probleme în acest sens.

„Fiind o perioadă cu temperaturi ridicate, primesc și eu tot felul de sesizări despre căldura în trenuri. Întârzierile nu pot fi rezolvate peste noapte, pentru că infrastructura este veche și a fost o luptă majoră de interes în zona aceasta, pentru aerul condiționat trebuie să existe soluții.

Este de menționat faptul că, în conformitate cu obligațiile CFR, pentru trenurile Interregio nivelul de aer condiționat este unul obligatoriu, pentru trenurile Regio nu este obligatoriu să fie aer condiționat. Dintre cele 1181 de cazuri verificate, 600 au menționat că nu funcționează aerul condiționat. Deci aproape 60% din situațiile în care aerul condiționat era obligatoriu, oamenii au menționat că nu funcționează”, a explicat ministrul Radu Miruță.

Ce alte probleme au mai raportat românii în trenurile CFR

Dincolo de întârzierile trenurilor CFR și funcționarea aerului condiționat, restul problemelor, raportate de români prin intermediul chestionarelor de la Ministerul Transportului, au fost legate de curățenia din vagoanele sau de modul de funcționare al toaletelor.

„Restul sunt probleme cu curățeania, cu toaletele, cu supraaglomerare, întârzierile”, a mai adăugat Radu Miruță.

De ce apar problemele cu aerul condiționat în trenurile CFR

Ministrul a explicat că disfuncționalitățile sistemelor de aer condiționat se datorează, în unele cazuri, vechimii locomotivelor Diesel care nu au capacitate suficientă de răcire.

Alte situații sunt cauzate de trecerea trenurilor electrificate prin zone neutre electric. Aproximativ 40% dintre defecțiuni sunt atribuite supraîncălzirii instalațiilor, iar în acest sens s-a dispus modificarea software-ului vagoanelor și extinderea tubulaturii de aer condiționat. Totodată, în zilele caniculare, trenurile vor circula cu mai puține vagoane pentru a permite locomotivelor să le răcească mai eficient.

„15% din situațiile în care aerul condiționat nu funcționează sunt cauzate de locomotivele diesel vechi (…) Aproape jumătate din cazul locomotivelor diesel nu au capacitatea să întrețină un nivel decent de aer condiționat. Sunt locomotive diesel ți de 40 de ani, care nu au capacitate suficientă să răcească.

Varianta este să fie scoase de tot, chiar dacă sunt Interregio să meargă cu această problemă. Încă nu a fost luată o decizie pentru că sunt probleme și cu scoaterea lor și înlocuirea”, a mai spus Radu Miruță.

Care sunt măsurile propuse de ministrul Transporturilor pentru rezolvarea problemelor de la CFR

Verificările efectuate au scos la iveală nereguli și din partea personalului CFR Călători. În urma acestora, au fost inițiate 56 de dosare de cercetare disciplinară, dintre care 39 s-au soldat cu sancțiuni.

În plus, sancțiuni financiare au fost aplicate și firmelor responsabile cu curățenia vagoanelor, în urma constatării unor deficiențe majore.

„Am observat că, atunci când întreb despre un anumit tren cu o problemă, fiecare spune că nu este responsabil. E tipic, e vina celorlalți, e vina altui coleg, e vina stației din care s-a plecat. Motiv pentru care, astăzi, am dispus ca fiecare tren din cele 1.265 care circulă într-o zi să aibă alocat un responsabil cu funcție de director.

Deci directorii din regionalele CFR, directorii de la nivel central au în responsabilitate, cu număr asociat numelui și funcției, un tren. Astfel încât, când auzim că este o problemă cu trenul X, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren”, a declarat Radu Miruță în cadrul unei conferințe de presă.

Ministerul Transporturilor a anunțat lansarea unui formular de despăgubiri pentru întârzieri internaționale

Ministerul Transporturilor a anunțat lansarea unui formular online, disponibil pe site-ul CFR Călători, care permite pasagerilor să solicite despăgubiri în cazul întârzierilor mai mari de 60 de minute pentru trenurile internaționale care circulă în România.

De asemenea, călătorii pot continua să raporteze problemele întâmpinate în timpul călătoriilor pe platforma de sesizări online a CFR Călători.

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