Adrian Mutu, 44 de ani, are patru copii superbi cu cele trei soții, iar cea mai mare dintre fete tocmai a împlinit 17 ani. Adriana Mutu locuiește în Republica Dominicană, alături de mama ei, Consuelo Matos Gomez, și de sora mai mică, Maya, 15 ani. De ziua fiicei sale, Adrian Mutu a publicat o poză în online, alături de un mesaj de „la mulți ani!”. Reacțiile au venit în valuri, căci toți internauții au fost uimiți de frumusețea adolescentei, care a moștenit trăsăturile exotice ale mamei sale.

Șatenă păr lung, ochi negri și pătrunzători, trăsături perfecte. Adriana, fata cea mare a lui Adrian Mutu, ar putea câștiga oricând un concurs de Miss.

„La mulți ani, dragostea mea”, i-a transmis „Briliantul” Adrianei, pe Instagram. Adolescenta i-a mulțumit imediat tatălui ei și așa s-a legat o conversație virtuală, căci în schimbul de mesaje au intervenit și Sandra Mutu, actuala soție a lui Adrian, dar și soacra lui, Mariana Bachici. „La mulți ani, prințesă, te iubesc!”, i-a transmis Sandra. „Mulțumesc, și eu te iubesc”, a fost replica Adrianei Mutu. „La mulți ani”, i-a transmis și mama Sandrei Mutu.

Adrian Mutu are patru copii

Adrian Mutu are patru copii cu trei neveste diferite, dar a reușit să îi apropie pe toți, iar frații Mutu au relații foarte strânse. Cu actuala soție, Sandra, Mutu îl are pe mezinul Tiago, născut pe 14 aprilie 2017, iar cu prima soție, actrița Alexandra Dinu, îl are pe Mario, în vârstă de 20 ani (născut pe 9 septembrie 2002). Din căsnicia cu Consuelo Matos Gomez, Mutu are două fiice splendide, pe Adriana, 17 ani, și pe Maya, 15 ani.

Recomandări Nicolae Ciucă, noul președinte al Senatului, și-a făcut cruce după primul contact cu senatoarea Diana Șoșoacă. El nu a votat vreo lege de 600 de zile

Fiicele lui Adrian Mutu locuiesc în Republica Dominicană

Într-un interviu pentru podcastul lui Cătălin Măruță, Adrian Mutu, actualul antrenor al Rapidului, a vorbit despre toți copiii lui, dar și despre relațiile cu fostele soții, Alexandra Dinu, 42 de ani, și Consuelo Matos Gomez, 50 de ani. Mutu nu a ezitat să povestească nici despre fetele pe care i le-a dăruit Consuelo, Adriana și Maya.

Citește mai departe și vezi galeria foto cu fiicele lui Adrian Mutu pe Libertateapentrufemei.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO